CDU und Grüne wollen Fink wiederwählen

Christof Fink in seinem Büro im Rathaus. stadt oberursel © Stadt Oberursel

„Kooperationspartner“ bewerten den Ersten Stadtrat als „verlässlich“

Oberursel - So unterschiedlich sind die Konstellationen. Auf Bundesebene beharken sich die oppositionelle CDU und die Grünen als Teil der Ampel-Regierung unaufhörlich. In Hessen koalieren beide Parteien. In Oberursel nennen die Christdemokraten und die Grünen sich in abgeschwächter Version „Kooperationspartner“.

Bei der Kommunalwahl 2021 kamen sie auf zusammen 23 Sitze in der 45-köpfigen Stadtverordnetenversammlung, also auf eine knappe Mehrheit. Die CDU erreichte zwölf Mandate. Die Grünen sicherten sich damals elf Sitze. Ím hauptamtlichen Teil des Magistrats stellt die Union den seit April 2022 amtierenden Stadtkämmerer (Jens Uhlig). Christof Fink (Grüne) ist Erster Stadtrat. Über diese beiden hauptamtlichen Stadträte bestimmt die Stadtverordnetenversammlung, während Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) von den Bürgern direkt gewählt ist. CDU und Grüne sprechen sich nun gemäß ihrer „Kooperationsvereinbarung“ dafür aus, Christof Fink für eine neue Wahlzeit wiederzuwählen. Die aktuelle Amtszeit endet am 31. März 2024. „Daher soll im Herbst dieses Jahres eine Entscheidung herbeigeführt werden“, teilen die Fraktionen mit. Fink, so heißt es darin, sei bereit, ein weiteres Mal zu kandidieren.

„Christof Fink steht seit vielen Jahren für eine kompetente, sachliche und nachhaltige Arbeit für Oberursel“, teilt Grünen-Fraktionsvize Susanne Herz mit: „Auf sein Wort ist Verlass, und er wird auch in den kommenden sechs Jahren erfolgreich als Erster Stadtrat für die Menschen in Oberursel agieren.“ CDU-Fraktionschef Jürgen Aumüller wird in der Pressemeldung mit diesen Worten erwähnt: „Christof Fink ist für uns als CDU ein verlässlicher Gesprächs- und Verhandlungspartner, mit dem wir schon viele Projekte zum Wohle von Oberursel vorangebracht haben.“

Fink ist seit 2012 Erster Stadtrat und Dezernent für Soziales, Ordnung, Einwohnerservice und Feuerwehr. Zu den wesentlichen Aufgaben in seiner dann dritten Amtszeit zählt er die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler, den weiteren Ausbau von Kita- und Krippenplätzen und die Förderung der Kindertagespflege und die zukunftsfähige Aufstellung der Feuerwehr. CDU und Grüne wollen Finks Wiederwahl „nach der Sommerpause vorschlagen“ und im November in der Stadtverordnetenversammlung durchführen. red/ask