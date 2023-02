Bus-Stop wird barrierefrei

Umbau „An der Wiesenmühle“

Oberursel - Die Bushaltestelle „An der Wiesenmühle“ wird barrierefrei umgebaut, kündigt das Rathaus an. Das führt ab Montag, 6. März, zu Umleitungen. Die bisherigen Haltestellen werden nach Westen verschoben. Zusätzlich wird eine Querungsstelle eingebaut. Während der sechswöchigen Bauzeit wird die Weißkirchener Straße zwischen „Wiesenmühle“ und Zimmersmühlenweg zur Einbahnstraße. In Fahrtrichtung Stierstadt wird der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt. In Fahrtrichtung Weißkirchen ist eine Umleitung über die Görlitzer Straße, Karlsbader Straße und „Auf der Entenweide“ eingerichtet. Anlieger werden gebeten, die veränderte Fahrtrichtung in der Görlitzer Straße sowie die Haltverbote auf der Umleitungsstrecke zu beachten.

Der Zustieg in den Bus in Richtung Stierstadt ist an der alten Haltestelle möglich. Fahrgäste Richtung Weißkirchen können an der Haltestelle Zimmersmühlenweg zusteigen. Danach werden auch die Haltestellen „Lange Straße“ in der Lange Straße barrierefrei umgebaut. jo