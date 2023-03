Bunte Hundehaufen

Farbaktion von Kita-Kindern

Oberursel - Kinder des städtischen Kindergartens Wald- und Heidezwerge haben in Absprache mit Förster Luis Kriszeleit im Stadtwald Hundehaufen mit unbedenklicher Farbe bunt besprüht, um sie sichtbarer und auf die ekligen Hinterlassenschaften aufmerksam zu machen. Den Kindern, die oft im Wald unterwegs sind, sei aufgefallen dass die Verschmutzungen zunehmen, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Es vergehe kaum ein Tag, an dem Kinder oder Erwachsene nicht in einen Haufen treten. „Durch die Farbe wird erschreckend auffällig, wie viele Hundehaufen tatsächlich auf den Wegen und im Wald liegen“, heißt es in der Mitteilung. Eine Kita-Gruppe habe an nur einem Tag 20 Haufen markiert.

Deshalb appellieren die Kinder, die Hinterlassenschaften der Vierbeiner doch bitte aufzulesen, in entsprechender Tüte mitzunehmen und zu entsorgen. „Ihr Hund - Ihr Haufen“, sagen die „Wald- und Heidezwerge“, die sich eigentlich immer über nette Begegnungen mit Hunden freuen. jo