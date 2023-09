Bürgernahe Polizei

Teilen

Sprechstunde der Schutzfrau vor Ort

Oberursel - Die nächste offene Sprechstunde der Polizei findet am Montag, 11. September, im Erdgeschoss des Rathauses, Rathausplatz, von 10 bis 11 Uhr, statt. Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger ist die Schutzfrau vor Ort, Ina Selzer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der übernächste Termin für die offene Sprechstunde ist Donnerstag, 28. September.

Mit der Polizeihauptkommissarin für Oberursel repräsentiert sich die Polizei bürgernah und bürgerfreundlich, heißt es aus dem Rathaus. Als direkte Ansprechpartnerin stärke sie das Sicherheitsgefühl.

Außerhalb der Sprechstunde sei Ina Selzer oft zu Fuß in der Stadt unterwegs und immer ansprechbar. Es könnten beispielsweise verdächtige Wahrnehmungen im sozialen Umfeld an sie herangetragen werden, aber auch bei Fragen zum Thema Häusliche Gewalt/ Gewaltschutzgesetz oder bei Straftaten zum Nachteil älterer Menschen habe sie stets ein offenes Ohr.

Auch außerhalb der polizeilichen Sprechstunde ist die Schutzfrau vor Ort in der Polizeistation Oberursel, Oberhöchstadter Straße 7, werktags erreichbar unter der Telefonnummer 0 61 71 /62 40 20 oder per E-Mail an svo.pst-oberursel.ppwh@polizei. hessen.de. In dringenden Fällen sollte jedoch immer der Notruf 110 gewählt oder Kontakt mit der Polizeistation Oberursel aufgenommen werden unter Telefon 0 61 71 / 6 24 00. jo