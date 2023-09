Bühne frei fürs Stadttheater

Teilen

Freuen sich auf das neue Stadttheater-Programm: Tom Liedtke, Sebastian Scherer, Martin Krebs, Babette Billing, Benjamin Müller, Carsten Koehnen und Dr. Elke Liedtke (von links). Paiement-gensrich © cg

Hochkarätiges Programm lockt in die Stadthalle / Start am 17. September

Oberursel - Mit einer skurrilen Komödie geht es los. „Die Modernisierung meiner Mutter“ nach Texten von Bov Bjerg und mit Götz Schubert und Manuel Munzlinger in den Hauptrollen geht am Sonntag, 17. September, in der Stadthalle über die Bühne. Mit dem Stück eröffnet das Stadttheater Oberursel die Spielzeit 2023/24. Die Stadt hat zwar eine bunte Amateurtheater-Landschaft, aber keine städtische Bühne. Diese Rolle füllt jedoch die Volkshochschule (VHS) Hochtaunus aus, die bei der Auswahl der Stücke seit langem mit dem Tourneetheater-Anbieter Konzertdirektion Landgraf zusammenarbeitet. Letztere stehe für ein ausgewiesen professionelles und spannendes Programm, betonte Volkshochschul-Leiter Carsten Koehnen bei der Vorstellung der Auswahl für die neue Saison.

Der Name „Stadttheater“ drücke die Nähe zur Stadt aus und stehe auch für die enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Kultur und Gesellschaft der Stadtverwaltung. Dessen neuer Leiter Martin Krebs war in einer Doppelfunktion zur Programmvorstellung gekommen. Er ist zugleich Geschäftsführer des Kultur- und Sportfördervereins Oberursel (KSfO), der zu den Sponsoren des Stadttheaters gehört. Ohne die Förderer ginge es nicht. Denn wie die meisten Theater könne auch das Stadttheater nicht kostendeckend arbeiten, so Koehnen.

Spielstätte ist die Stadthalle, in der mehr als 400 Zuschauer Platz finden. „Bis 2020 waren wir auf Wachstumskurs und hatten eine stabile Auslastung von 75 bis 85 Prozent“, berichtete Koehnen. Viele Vorstellungen seien ausverkauft gewesen. Aber dann kam der Corona-Einschnitt: „Die Saison 2020/21 ist komplett ausgefallen. Und als wir mit einigen Bedenken in die Saison 2021/22 gestartet sind, war die Nachfrage bescheiden.“ Immerhin: Das bundesweite Förderprogramm „Neustart Kultur“ hatte die Saison ermöglicht. Die Besucherzahlen jedoch hätten im Schnitt bei 170 bis 200 verkauften Karten gelegen.

„Aber die Leute, die unter den schwierigen Bedingungen mit Impfnachweis und tagesaktuellem negativem Corona-Test kamen, waren umso glücklicher“, ergänzte Intendant und VHS-Mitarbeiter Sebastian Scherer. Zusammen mit Babette Billing von der VHS-Fachbereichsassistenz hat er das neue Programm zusammengestellt. Und er hofft, dass sich nun die positive Entwicklung, die sich schon im vorigen Jahr abzeichnete, fortsetzt.

„Wir hatten 250 bis 300 verkaufte Karten pro Vorstellung und das Publikum ist jünger geworden“, sagt Scherer.

Und das gibt es zu sehen: In der eingangs erwähnten Komödie „Die Modernisierung meiner Mutter“ versucht der mäßig erfolgreiche Schriftsteller Rolf im Berliner Großstadtdschungel auf einen grünen Zweig zu kommen. Beginn am Sonntag, 17. September, um 20 Uhr. Weiter geht es am Dienstag, 5. Dezember, mit dem Psycho-Thriller „Falsche Schlange“. Gerit Kling, die auch eine der Hauptrollen spielt, führt Regie. Um einen Mann, der zwei Frauen liebt, dreht sich Goethes „Stella“, ein „Schauspiel für Liebende“, inszeniert von Amina Gusner. Termin für die Vorstellung ist Montag, 5. Februar. Um die Jahrhundertfälschung nämlich die der Hitler-Tagebücher dreht sich das Schauspiel „Schtonk!“ nach dem gleichnamigen Film von Helmut Dietl. Luc Feit spielt den Sensationsreporter „Willié“ und Carsten Klemm den wirklichen Tagebuch-Schreiber „Knobel“. Am Montag, 4. März, wird die Inszenierung in Oberursel gezeigt. Die letzte Vorstellung der Saison ist „Amadeus“, ein Schauspiel in zwei Akten mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Marcus Abdel-Messih in der Titelrolle.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Abonnements für alle fünf Stücke gibt es bei der VHS, Füllerstraße 1 in Oberursel, Telefon 0 61 71 / 5 84 80. Sie kosten je nach Kategorie zwischen 99 und 65 Euro, ermäßigt zwischen 70 und 50 Euro. Einzelkarten kosten zwischen 25 Euro (Kategorie 1) und 13 Euro (ermäßigt, Kategorie 3), sie werden verkauft bei Frankfurt Ticket Rhein Main, www.frankfurt-ticket.de, Telefon 0 69 / 1 34 04 00 und im Ticketshop Oberursel, Kumeliusstraße 8.