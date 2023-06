Boule-Kugel gegen den Kopf geschlagen

Heftiger Streit bei Spiel / Bewährungsstrafe für gefährliche Körperverletzung

Oberursel - Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde vor dem Bad Homburger Amtsgericht ein 57-jähriger Rüsselsheimer zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt. Der Mann muss außerdem als Bewährungsauflage 500 Euro an das Frankfurter Informationszentrum für Männerfragen zahlen.

Der Angeklagte hatte am 10. September 2022 nach einem Boule-Turnier beim Oberurseler Petanque-Club einem Mitspieler seines Teams nach einer verlorenen Partie eine Boule-Kugel an den Kopf geschlagen, was eine stark blutende Platzwunde verursacht hat. Außerdem erlitt der kurz in Ohnmacht gefallene 60-Jährige eine Gehirnerschütterung sowie eine retrograde Amnesie. Seine Erinnerung an die letzte Sekunde vor dem Schlag, aber auch an dessen Vorgeschichte, ist bis heute nicht zurück. Was passiert ist, weiß er nur aus Erzählungen. Seine Erinnerung setzt erst wieder im Krankenhaus ein, wo er zwei Tage lang blieb. Noch heute leidet er unter Schwindel, Kopfschmerzen und Vergesslichkeit. Vergesslich sei er zwar vorher schon nach einem Schlaganfall gewesen, der Zustand habe sich aber nach dem Vorfall verschlechtert.

Der Angeklagte hatte noch Glück. Bei einem 700 Gramm schweren Tatwerkzeug und einem so heftigen Schlag hätte das Gericht auch von einer strafschärfenden „das Leben gefährdenden Behandlung“ ausgehen können. Die ärztlichen Befunde hätten trotz der Folgen dafür aber keine Anknüpfungstatbestände erkennen lassen, sagte die Staatsanwältin. Ein minderschwerer Fall liege aber auch nicht vor. Der Tat war offenbar ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen. Worüber gestritten wurde, konnten zwei Zeugen, der Vorsitzende des Petanque-Clubs und ein Mitspieler, nicht sagen. Die beiden hätten sich in einer fremden Sprache zunächst verbal gezofft: „Ich habe kein Wort verstanden“, sagte einer der Zeugen. Bestätigen konnten beide jedoch, dass es sich um eine sehr heftige Auseinandersetzung gehandelt haben muss. Weil sie drohte, handgreiflich zu werden, waren die beiden Männer, die bis dato eigentlich freundschaftlich verbunden gewesen wären und oft zusammen gespielt hätten, zweimal von Mitspielern in der Annahme, es sei erledigt, auseinandergedrängt worden. Dem war aber nicht so, nach einer aggressiven Ansage sei der Angeklagte mit erhobener Boule-Kugel auf den Teamkameraden zugestürmt und habe zugeschlagen.

Das Opfer sagte, der mit der Kugel bewaffnete Angeklagte sei mit den Worten auf ihn zugekommen, dass er ihm damit auf den Kopf schlagen und ihn umbringen wolle.

Der zunächst nur teilgeständige Angeklagte bestritt dies und berief sich auf vorangegangenen Alkoholgenuss. „Blöder Alkohol“, soll er nach der Tat gerufen haben. Seine Blutalkoholkonzentration lag jedoch bei lediglich 0,3 Promille. Dann behauptete er, der andere Mann sei stärker betrunken gewesen, weshalb es zu dem Streit gekommen sei. Schließlich habe er sich „wehren“ müssen. Dass er wegen so einer Kleinigkeit nun vor Gericht stehe, sei ihm unerklärlich. Er beklagte auch, dass sich niemand nach dem Grund des Streits erkundigt habe. Für die Richterin war dies weniger verwunderlich. Wenn sich die beiden in einer für die Zeugen fremden Sprache in die Haare geraten, sei es auch nicht verwunderlich, dass sie niemand verstanden habe. as