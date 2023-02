Bildung für Frauen

Neues Programm vorgelegt

Oberursel - Das neue Fortbildungsprogramm der Kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Hochtaunuskreises ist ab sofort auf www.oberursel.de abrufbar, teilt das Rathaus mit. Neun Gemeinden und Städte haben ein abwechslungsreiches Angebot erstellt. Das Heft ist außerdem im Rathaus zu den Öffnungszeiten erhältlich.

Fortbildungen seien für Frauen ein wichtiger Bestandteil unseres gesamten Bildungsangebots. Unter anderem werde dieses Jahr eine Fortbildung zum Thema „Erfolgreiche Gehaltsverhandlungen“ angeboten. Neben dem Thema „Erfolgreiche Gehaltsverhandlungen“ werden in Oberursel insgesamt vier Veranstaltungen - zudem Fortbildungen zu den Themen „Elterngeld“ und „Schlagfertigkeit in Gesprächssituationen“ - angeboten. Mehr Infos im Gleichstellungsbüro, Telefon 0 61 71 / 5 023 47 oder E-Mail an frauenbuero@oberursel.de. jo