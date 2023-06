Besser und sicherer zu Fuß

Der Zebrastreifen in der Friedrichstraße, Ecke Hauptstraße, soll weg - der Ortsbeirat Oberstedten will, dass er bleibt: Der Überweg sei nach wie vor nötig. manuela reimer © mrm

Stadt nimmt ein Fußwegekonzept in Angriff / Erheblicher Verbesserungsbedarf

Oberursel - Fußverkehr ist keine Randerscheinung, sondern Basismobilität“, sagt Dr. Uli Molter, Chef der Verkehrsplanung im Rathaus. Jeder gehe immer zumindest ein Stückchen zu Fuß, sei es bis zum Auto oder zur Haltestelle. „36 Prozent aller Wege in Oberursel werden zu Fuß zurückgelegt“, weiß Molter - eine Form von Mobilität, die für alle machbar, gesund und klimaschonend sei, die quasi nichts koste, das Erleben von Stadträumen und soziale Kontakte ermögliche. Darüber hinaus profitiere der Einzelhandel von Menschen, die durch die Stadt bummelten. Gut 13 Prozent hätten in Oberursel kein eigenes Auto; betrachte man die Haushalte mit geringem Einkommen, sei das Gehen das Hauptverkehrsmittel, ebenso für Kinder und Senioren.

Die Anforderungen seien dementsprechend differenziert: Fußmobilität müsse auch für Familien mit Kinderwagen, Jungen und Mädchen auf dem Laufrad sowie Menschen im Rollstuhl, Ältere beziehungsweise Mobilitätseingeschränkte möglich sein. Das Land Hessen hänge das Thema weiter hoch, so Molter - in Wiesbaden sei ein Nahmobilitätsgesetz in Vorbereitung, weiterhin würden den Kommunen Fördertöpfe bereitgestellt.

Grund genug für ein Oberurseler Fußverkehrskonzept: In der kommenden Woche soll es der Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss (BUKA) beschließen, Ende Juni dann das Stadtparlament. Ein Planungsbüro hat das 130 Seiten starke Papier auf Grundlage vorhandener Strukturen für die Stadt geschrieben. Dazu habe es eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit mit Begehungen in allen Stadtteilen, einem Online-Angebot - übers Internet seien 250 Hinweise eingegangen - und einen Arbeitskreis gegeben. Auch für die Konzepterstellung selbst habe die Stadt Fördergeld bekommen, sagte Molter jetzt bei einer BUKA-Sondersitzung. Gefordert hatten sie die Ausschussmitglieder: Ein solch umfangreiches Papier samt Anhängen, die Hunderte Seiten umfassten, könne man nicht innerhalb weniger Tage durcharbeiten und beschließen, hatte die schwarz-grüne Kooperation in der jüngsten regulären Bauausschusssitzung argumentiert und Beratungsbedarf angemeldet.

Keine Verkehrstoten mehr ist erklärtes Ziel

Übergeordnetes Ziel sei, Oberursel als „fußverkehrsfreundliche Stadt“ zu etablieren, erläuterte Molter. Eingeflossen seien unter anderem das verkehrliche Leitbild der Stadt und die Ergebnisse des sogenannten Nahmobilitätschecks 2020. „Es geht um die größtmögliche Bewegungsfreiheit und Wahlmöglichkeit, um ein sicheres und eigenständiges Fortbewegen für alle, also Barrierefreiheit“, sagte Molter. Ebenso wolle man möglichst keine Verkehrstoten mehr haben - Stichwort: „Vision Zero“ - und die Zahl der Unfälle senken. Der Fußverkehr solle bei allen Vorhaben der Stadtentwicklung berücksichtigt werden, Qualitätsstandards bei Neuanlage und Ausbau der Infrastruktur eingehalten werden. Molter: „Ja, natürlich kostet das Geld. Aber an anderer Stelle sparen wir es zehn- bis zwanzigfach ein, wenn Sachen nicht ausgebaut werden müssen, weil sie über den Fußverkehr abwickelbar sind.“

Derzeit liegt noch einiges im Argen. „Zu den Top Ten der festgestellten Mängel in allen Stadtteilen gehören auf Gehwegen geparkte Autos, Hindernisse wie Mülltonnen, fehlende Querungsanlagen, fehlende Barrierefreiheit und zu schmale Fußwege“, zählte Molter auf.

Außerdem seien zu kurze Grünphasen an Fußgängerampeln bemängelt worden, an diversen Stellen aber auch unzureichend geschnittenes Grün, das Wege zuwuchere und die Sicht behindere. Abhilfe schaffen soll ein Maßnahmenkatalog: Geplant seien die Anlage beziehungsweise Verbesserung von Querungshilfen und das Verhindern von Gehwegparken, sagte Molter, außerdem sollen mehr Sitzbänke aufgestellt, Grün geschnitten und die Ampelschaltungen fußgängerfreundlicher programmiert werden. Für die Umsetzung der Kurzfristmaßnahmen aus dem Fußverkehrskonzept stünden im laufenden Haushalt 50 000 Euro zur Verfügung. „Wir wollen die Ortsteile gleichmäßig berücksichtigen“, betonte Molter. Wenn das Geld aufgebraucht sei, brauche es gesonderte Beschlüsse, ebenso bei größeren Maßnahmen. „Für kurzfristige Maßnahmen wollen wir jedes Jahr ein solches Budget, wir können nicht über jede einzelne Gehwegabsenkung diskutieren“, gab der Planungschef vor. Zwischen 2025 und 2028 könnten mittelfristige Projekte umgesetzt werden: Dazu zählen die Einrichtung temporär gesperrter Schulstraßen mit außerhalb liegenden Hol- und Bringzonen für die Eltern, die Aufwertung der Adenauerallee als „Flaniermeile“, öffentliche Toiletten, Trinkbrunnen und hübschere Stadtteilzentren.

Einen Beschluss fassen wollten die Fraktionen auch in der Sondersitzung noch nicht. „Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, plädierte Andreas Bernhardt (OBG). Erst die Hälfte der Ortsbeiräte sei dazu gekommen, ihre Rückmeldungen zu äußern, gab auch Michael Reuter (CDU) zu bedenken. „Wer wüsste besser, was vor Ort los ist?“, unterstrich Reuter fürs schwarz-grüne Bündnis. mrm