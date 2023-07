Bahn frei fürs neue Baugebiet

So hoch wird die Bebauung an der Mutter-Teresa-Straße. Diese CDU-Mitglieder aus Bommersheim zeigten es. Anfänglich lehnte ihre Fraktion das Vorhaben ab, einem Kompromiss stimmte sie nun zu. jp © jp

Mehrheit der Stadtverordneten beschließt Kompromiss zur Mutter-Teresa-Straße

Oberursel - Die Arbeiten am Bebauungsplan „Mutter-Teresa-Straße“ (Bommersheim) können fortgesetzt werden. Die Stadtverordnetenversammlung hat am Donnerstag nach einer längeren Debatte grünes Licht gegeben.

Demnach soll das kleinere der beiden Baufenster zuerst angegangen werden, da hierbei ein hoher Prozentsatz an preiswerten Wohnungen realisiert werden kann. Das übrige Gebiet soll erst bebaut werden, wenn die Kreuzung Bommersheimer Straße/Frankfurter Straße/Zimmersmühlenweg umgebaut ist. Über einen städtebaulichen Vertrag soll gesichert werden, dass es genügend Kita-Plätze, idealerweise in Bommersheim, gibt. Die „Kooperationspartner“ CDU und Grüne sowie SPD, Linke und ULO stimmten für dieses Vorgehen. Die OBG, die FDP, die AfD und die Klimaliste lehnten es ab.

Bei 900 Menschen, die in Oberursel bezahlbaren Wohnraum suchen, löse das Projekt Mutter-Teresa-Straße das Problem zwar nicht, es sei mit 18 förderfähigen Wohnungen aber ein Schritt in die richtige Richtung, begründete Thomas Fiehler (ULO) den gemeinsamen Antrag von fünf Fraktionen. Fiehler mahnte zur Eile. Wenn das Projekt auf der Grundlage einer mehrfach verlängerten Absichtserklärung (Letter of intent) 2023 nicht jetzt realisiert werde, verfielen die Landeszuschüsse, es wäre das „Aus“ für das Projekt.

CDU-Sprecher Michael Reuter hielt der OBG vor, sie wolle damit, dass sie sich erst für das Projekt und dann dagegen ausgesprochen habe, die Befürworter „ärgern“, was eine Missachtung der politischen Kultur sei. Der CDU sei das Projekt, mit dem preiswerte Wohnungen, wenn auch nur 18, geschaffen werden können, äußerst wichtig. Dass der zweite Abschnitt erst nach dem Umbau der Kreuzung angegangen werde und genügend Kita-Plätze hermüssten - dies verlangte die CDU vor dem Beitritt zum gemeinsamen Antrag.

FDP: Nicht loslegen ohne die nötige Infrastruktur

Wolfgang Burchard (SPD) sagte, seiner Fraktion seien bezahlbarer Wohnraum und eine Stadtgesellschaft, in der Menschen aller Einkommensschichten nebeneinander leben, eine „Herzensangelegenheit“. Teure Wohnungen gebe es in Oberursel genug, sagte Burchard und ergänzte, im vergangenen Jahr seien in Oberursel 40 Wohnungen aus der Förderung herausgefallen.

Katja Adler (FDP) warnte dagegen davor, weiter zu bauen, ohne für die nötige Infrastruktur, insbesondere bei den Kita-Plätzen zu sorgen: „Die Stadt baut und baut und baut, und wenn sie mal nicht baut, plant und plant und plant sie. Dabei fehlen schon jetzt 200 Kita-Plätze.“ Über die Identität der eigentlichen Initiatoren des Projektes, das unweigerlich zu einer weiteren Erhöhung der Grundsteuer B führen werde, die schon jetzt mit 947 Punkten an der Spitze im Kreis liege, werde die Öffentlichkeit im Dunkeln gehalten, kritisierte die FDP-Stadtverordnete, die auch Bundestagsabgeordnete ist. Zudem sei bekannt, dass der Geschäftsführer des Projektentwicklers Vorsitzender der ULO sei. Dies nahm Adler später nach der Richtigstellung durch die ULO als „Fauxpas“ zurück: Der Mann sei stellvertretender ULO-Chef, aber nicht Geschäftsführer des Investors, sondern „nur“ Architekt. Die Wohnungen könnten kaum zu Kosten gebaut werden, die eine Quadratmetermiete um 10 Euro ermöglichen, beklagte Paul Beuter (AfD).

Andreas Andernacht (Linke) sah in der Schaffung bezahlbaren Wohnraums ein großes Problem, dem sich die Kommunen aber stellen müssten, obwohl viele Baugenossenschaften ihre Projekte bereits verschoben oder aufgegeben hätten. Dass das Projekt Mutter-Teresa-Straße automatisch eine noch höhere Grundsteuer nach sich ziehe, glaube er nicht. Nachbarkommunen seien kleiner, bauten mehr und hätten deutlich geringere Hebesätze, sagte Andernacht.

Für Claudia von Eisenhart-Rothe (Klimaliste) bedient das Projekt „Lobbyinteressen“. Bezahlbarer Wohnraum lasse sich viel einfacher und billiger durch die Nutzung leerstehender Gewerberäume schaffen.

Stephan Schwarz (Grüne) warf der OBG vor, bezahlbaren Wohnraum nicht zu fördern, sondern zu verhindern. Dabei gehe es doch um die „Mitte der Gesellschaft“, in der sich selbst Bezieher mittlerer Einkommen in Oberursel kaum mehr eine Wohnung leisten könnten.

Die OBG bleibe bei ihrer Ablehnung, erklärte ihr Fraktionschef Andreas Bernhardt. Dass es eine Absichtserklärung gibt, sei an der OBG gezielt vorbeigelaufen. Sie behalte sich vor, einen Akteneinsichtsausschuss zu beantragen, um die Abläufe zu klären. Für die OBG sei vieles zu nebulös. Es gebe noch zu viele unbeantwortete Fragen.