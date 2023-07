Auf die Pandemie folgt die Fusion

Im VHS-Seminarhaus Alte Post (Oberhöchstadter Straße 5) finden viele Veranstaltungen statt. PriEdemuth © Reichwein, Jochen

VHS Hochtaunus überwindet Corona-Zeit und steht vor nächster Herausforderung

Oberursel - Noch war nicht wieder alles wie vor der Pandemie. Doch die Seminarräume füllten sich im vergangenen Jahr wieder zusehends mit bildungshungrigen Menschen, die Lust hatten, sich gemeinsam weiterzubilden. Das geht aus dem Jahresbericht 2022 hervor, den die Volkshochschule (VHS) Hochtaunus beziehungsweise ihr Trägerverein „Pro Volkshochschule - Bildung und Kultur Hochtaunus“ vorgelegt hat. Online-Kurse seien weiterhin gefragt, doch das vergangene Jahr sei davon geprägt gewesen, sich wieder „in echt“ in den Kursen treffen zu können, heißt es vonseiten der VHS.

„Die Belegungszahlen der Vor-Corona-Jahre konnten bei weitem noch nicht wieder erreicht werden, doch wir sind optimistisch, dass der Aufschwung anhalten wird“, resümieren VHS-Leiter und Geschäftsführer Carsten Koehnen und Manfred Gönsch, Vorsitzender des Trägervereins. Mehr als 300 Dozentinnen und Dozenten hätten über das Jahr verteilt knapp 1000 Kurse in Oberursel, Steinbach, Kronberg, Königstein, Glashütten und Schmitten gegeben.

Deutsch-Kurse für Ukrainerinnen

Auch für aus der Ukraine geflüchtete Menschen habe sich die VHS engagiert. Bereits ab März habe sie erste Deutschkurse für Ukrainerinnen im Rahmen ihrer Sprach- und Integrationskurse organisiert. Mehr als 6000 Euro aus der Spendenaktion „Shopping der Sinne“ des Gewerbevereins Fokus O. seien in ein Sprachprojekt für ukrainische Mütter mit Kindern geflossen, das die VHS ab Mai anbot.

BILANZ 983 Kurse hat die Volkshochschule Hochtaunus 2022 durchgeführt. Sie wurden von 8317 Menschen besucht. Im Jahr davor waren es 944 Kurse mit 7543 Teilnehmern. Die Theater - und Sonderveranstaltungen haben im vergangenen Jahr 1022 Besucherinnen und Besucher registriert. Im Pandemie-Jahr 2021 waren es ganze 355. jo

Und im April sei die VHS in Klausur gegangen: Es sei ein interner Reflektionstag gewesen, an dem die VHS-Leitung mit dem gesamten Team nicht nur veränderte Bedingungen im Bildungssektor - teils ausgelöst oder verstärkt durch die Pandemie - bewertet hätte, sondern auch deren Chancen. Bestens angenommen worden sei der Spieletreff, den die VHS in Kooperation mit der Portstrasse Jugend & Kultur seit April angeboten habe. Eine große Auswahl an Kinder- und Familienspielen, Klassikern und komplexen Strategiespielen stehe zur Verfügung und erfreue sich wachsender Beliebtheit. Auch erinnert der Jahresbericht an das 50-jährige Bestehen der VHS-Dependance in Schmitten. Seit 1973 sei die VHS mit einem qualitativ hochwertigen und stets aktuellen Bildungsprogramm „fester Bestandteil des Schmittener Lebens“, heißt es.

Für das von der Vhs getragene Stadttheater Oberursel seien mit dem Start in die neue Saison wieder vermehrt Abonnements vertrieben worden. „Auch Corona hat Kulturliebhaberinnen und -liebhabern den Wert von Theaterbesuchen wieder deutlich gemacht“, steht im Jahresbericht. Mit der Komödie „Das Abschiedsdinner“ war das Theater in die Spielzeit gestartet. Es folgten „Udo Jürgens“, „Fehler im System“, „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ und zuletzt „Willkommen bei den Hartmanns“.

Der HR- und ARD-Wettermoderator und Wissenschaftsjournalist Thomas Ranft hatte das Herbst-Winter-Semester mit einem ebenso lehrreichen wie unbequemen Vortrag „Steht uns das Wasser bis zum Hals?“ in der Stadthalle eröffnet. Auch die Kulturveranstaltung mit dem Schauspieler Roman Knizka „Den Nazis eine schallende Ohrfeige geben“ und die Filmvorführung „Bottled Life - Nestlés Geschäfte mit dem Wasser“ mit anschließender Diskussionsrunde in der Stadthalle Kronberg seien Erfolge gewesen. Nicht zuletzt verweist die VHS im Jahresbericht auf ihr Qualitätssiegel aus der Rezertifizierung durch Weiterbildung Hessen hin: „Die Volkshochschule steht auch künftig für hohe Qualität der Angebote, Professionalität, Seriosität und Kundenorientierung.“

Aktuell arbeiten im Hochtaunuskreis zwei Volkshochschulen: die VHS Bad Homburg, die außer in Bad Homburg auch in Friedrichsdorf, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Usingen, Wehrheim und Weilrod tätig ist, und die VHS Hochtaunus, die das westliche Kreisgebiet betreut. Das könnte sich bald schon ändern: Die Mitgliederversammlungen der beiden Trägervereine haben im Mai beziehungsweise Juni mit jeweils deutlicher Mehrheit dafür gestimmt, Gespräche mit der jeweiligen Nachbar-VHS mit der Perspektive einer möglichen Fusion aufzunehmen. Bis eine neue Volkshochschule verwirklicht werden kann, wird noch einige Zeit verstreichen, zumal auch die Frage einer geeigneten Rechtsform für die neue Volkshochschule geprüft werden muss. Eine Fusion könnte daher nach Einschätzung der Beteiligten frühestens 2025 erfolgen. jo/red