Antrag für Wärmeplan

Stadtwerke sollen ihn erarbeiten

Oberursel - Die Kooperation aus Grünen und CDU fordern, dass der Magistrat einen kommunalen Wärmeplan für die Stadt durch die Stadtwerke erstellen lässt und kündigen einen entsprechenden Antrag an. Ein Kommunaler Wärmeplan sei eine lokale Erhebung zum gegenwärtigen und zukünftigen Wärmebedarf. Er enthalte auch Infos über die vorhandene Netzinfrastruktur sowie über die Potenziale zur Wärmeerzeugung mit erneuerbaren Energien. „Nah- und Fernwärmenetze sowie dezentrale Systeme, beispielsweise mit Groß-Wärmepumpen, können je nach Quartier, ein geeignetes Mittel zur Umsetzung sein. Damit können auch Einwohnerinnen und Einwohner, die aus technischen oder finanziellen Gründen eine Wärme-Umstellung nicht selbst bewerkstelligen können, mit klimaneutraler Wärme versorgt werden.“, so Angela Helbling-Marschall (Grüne). „Gleichzeitig ist es eine Möglichkeit für die Stadtwerke, nicht nur die klimaneutrale Umgestaltung der Wärmeversorgung zu planen, sondern in derUmsetzung auch ein neues, Geschäftsfeld zu gewinnen.“

CDU-Kollege Michael Reuter ergänzt: „Ab 2024 werden Kommunen ab 20 000 Einwohner in Hessen zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet, dies betrifft auch Oberursel. Für diese Kommunen stehen sogenannte Konnexitätszahlungen des Landes zur Verfügung, aber es kann ohne finanzielle Nachteile auch sofort mit der Planung begonnen werden.“ jo