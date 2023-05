Altstadtmarkt startet in seine zweite Saison

Ab sofort wieder samstags bummeln und nachhaltig genießen / Neue Stände

Oberursel - Es ist wieder so weit: Samstags lockt der Altstadtmarkt „Bio.Regional.Genuss“ auf den historischen Marktplatz. Mit guter Stimmung, Live-Musik und sogar ein paar Sonnenstrahlen glückte der Start in die zweite Saison am Wochenende. Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) hatte am Vormittag den Markt per Rundgang eröffnet. 13 Beschicker gestalteten den ersten Altstadtmarkt 2023: Wie der Saft aus dem Apfel kommt, bestaunten die Kleinen beim Schaukeltern von Jürgen Ochs, die Galerie 360 hatte Kunsthandwerk mitgebracht, Brian Gillard naturtrübes Bier und hausgemachte Soßen. Dazu gab es wieder internationale Feinkost, veganes Eis, Bio-Pizza, Bio-Kekse, Bratwurst aus eigener Herstellung am Fahrrad-Grill und asiatische Teigtaschen aus regionaler Produktion. Bierzeltgarnituren, Hocker und Liegestühle luden zum Verweilen ein. Gemeinsam mit allen Beteiligten, sagt Rathauschefin Runge beim Rundgang, freue man sich auf das neue Altstadtmarkt-Jahr. Nach der Premiere 2022 stehe fest: Das Zwei-Märkte-Konzept, bei dem samstags zwischen dem Wochenmarkt auf dem Epinay-Platz und dem Genuss-Markt gependelt werden kann, funktioniere. „Die Händler in der Altstadt haben uns spürbare Frequenzsteigerungen gemeldet“, freut sich Runge. Auch Stammgäste und Anwohner hätten schon gefragt, wann es wieder losgehe, berichtet Citymanager Marcus Scholl. Auch in diesem Jahr ist um 16 Uhr Schluss. „Feinkost wird früh verkauft, der Wein läuft erst später. Von 9 bis 16 Uhr, diese Zeitspanne wird allen Beschickern, aber auch den Anwohnern und der umliegenden Gastronomie gerecht“, sagt Scholl. Neu sei die Zusammenarbeit mit dem Selbständigenforum Fokus O. „Der Altstadtmarkt wird in diesem Jahr auch an Samstagen stattfinden, an denen es Fokus-O.-Veranstaltungen gibt“, erklärt Scholl. Kommendes Wochenende etwa steht schon „Autos in der Allee“ (AiA) auf dem Programm. Der Altstadtmarkt hat dann wie die AiA bis 18 Uhr geöffnet. Mit der ersten Saison sei die Stadt, aber auch ein Großteil der Beschicker „sehr zufrieden“ gewesen, so der Citymanager. „Aber natürlich sind die Zeiten schwierig. Bio wird eher im Supermarkt gekauft, wo es günstiger ist.“ Drei Anbieter aus 2022 seien aus wirtschaftlichen Gründen ausgestiegen - zwei neue hat Scholl schon gewonnen. Nicht nur deshalb ist er trotzdem optimistisch, was die Zukunft des Markts anbelangt. Scholl: „Die Leute wollen ja auch raus und etwas erleben.“ Sein Wunsch sei, dass der Altstadtmarkt ganzjährig stattfinde - heuer habe man schon bis Weihnachten geplant.

Einer der neuen Beschicker ist der Kastanienhof Stumpf aus Undenheim in Rheinhessen, der fortan wöchentlich vertreten ist. Das Weingut ist ein Familienbetrieb in achter Generation, wie die Juniorchefs erzählen, das Ehepaar Max und Christin Stumpf. „Wir arbeiten mit der Natur und sind von ihr abhängig. Deshalb liegt auch uns das Thema Nachhaltigkeit am Herzen.“ Vor Jahren schon, sagt Max Stumpf, habe das Umdenken eingesetzt. „Genauso stehen wir für einen bewussten, nachhaltigen Konsum und Genuss“, betont der Winzer. Auch der Ratskeller gehört fortan zu den Ständen. Das aus der Ukraine geflüchtete Patisserie-Talent Oxana Kachura bietet am Stand des Restaurants hausgemachte Macarons, Cupcakes und andere Köstlichkeiten an. Potenzielle Beschicker, Künstler und Vereine, die Interesse am Altstadtmarkt haben, können sich beim Citymanager melden - Marcus Scholl ist unter der Nummer 0 61 71/50 22 94 oder per E-Mail an marcus.scholl@oberursel.de zu erreichen. mrm