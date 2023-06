Alternativplan für Radschnellweg

Teilen

Ortsbeirat sieht Probleme bei Führung durch Stierstadt

Oberursel - Stierstadt ist nahezu „topfeben“ und deshalb für die Fortbewegung mit dem Fahrrad wie geschaffen. Dennoch macht man sich im Ortsbeirat Sorgen, dass der geplante Radschnellweg „Vordertaunus-Frankfurt“ durch den Stadtteil führen und dort für Probleme sorgen könnte.

Im April hatte die CDU-Fraktion im Ortsbeirat beantragt, den Weg nicht durch den Ortskern, dort über die Stierstädter Straße, die Steinbacher Straße und den Bahnweg, zu führen, sondern stattdessen eine alternative Route vorzuschlagen. Der Antrag der Union fand damals fraktionsübergreifend Zustimmung.

Einigkeit herrschte auch darüber, dass eine Verbesserung der Voraussetzungen für Radfahrer in der Stierstädter Straße auch bei einer möglichen alternativen Streckenführung des Radschnellweges geplant werden muss. Laut Stadtkämmerer Jens Uhlig (CDU), der den Magistrat im Ortsbeirat vertrat, findet die Vorplanung zum Radschnellweg nach Auswertung der Machbarkeitsstudie in diesem Jahr statt. Dabei würde auch eine alternative Variante für Stierstadt betrachtet.

Das Verkehrskonzept Stierstadt berücksichtige die Verbesserung der Radinfrastruktur im Bereich der Stierstädter Straße auch ohne den Radschnellweg, so Uhlig.

Ziel des Radschnellweges ist es, Pendler mehr als bisher zum Radfahren zwischen Arbeitsstelle und Wohnort zu motivieren. Deshalb haben sich die Städte Friedrichsdorf, Bad Homburg, Oberursel, Steinbach, Eschborn und Frankfurt zusammengeschlossen, um eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.

Die Studie kommt unter anderem zu der Erkenntnis, dass entlang der Stierstädter Straße aufgrund der angrenzenden Bebauung kein Radschnellverbindungsstandard erreicht werden kann. Der Radverkehr werde in diesem kurzen Abschnitt im Mischverkehr geführt.

Eine Verkehrsuntersuchung zur abschnittsweisen Einbahnstraßenführung auf der Stierstädter Straße sollte erfolgen. Der nördlich angrenzende Abschnitt dieser Straße ist derzeit als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Im Zuge der Realisierung des Radschnellweg-Projekts sollte dieser Abschnitt, so die Machbarkeitsstudie, in eine Fahrradstraße umgewidmet werden. as