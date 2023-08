AfD eröffnet Landtagswahlkampf

Veranstaltung in Stadthalle wird von Protesten auf Rathausplatz begleitet

Oberursel - Oberursel ist bunt, vielfältig, solidarisch und offen“, sagte Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) am Samstag während des gleichzeitigen AfD-Wahlkampfauftakts in der Stadthalle bei der „Kundgebung gegen Rechts“ auf dem Rathausplatz. Ob sie mit „offen“ wohl auch meinte, Orschels „Gut’ Stubb“ mit der AfD teilen zu wollen? Wohl eher nicht. Und auch die „blaue Halle Deutschlands“, wie der thüringische Rechtsausleger und stellvertretende AfD-Bundessprecher, Stephan Brandtner, den Saal nannte, war eher ein Stich ins Herz der Demokraten draußen.

Etwas Balsam auf die Seele dürfte es da schon gewesen sein, im Nachgang zu hören, dass drinnen AfD-Kreissprecher Manfred Blatt von einer „kleinen Polonaise fehlgeleiteter Protestierender auf dem Weg zum Epinayplatz“ sprach und meinte, auf der anderen Seite des Zauns werde es immer leerer, diesseits aber immer voller. Es war aber umgekehrt: Laut Frank Bücken (AfD) gab es 200 angemeldete Gäste des von der Hessen-AfD organisierten Wahlkampfauftakts. Aber nur etwa 150 hatten ihre Plätze auch eingenommen, während weitere 100 hinter dem Flatterband für die Unangemeldeten Platz nahmen.

Während drinnen vier Zivilbeamte sowie rund ein Dutzend kräftige Herren mit „Ordner“-Bändern nach dem Rechten schauten, hatte die Polizei draußen etwa 500 Kundgebungsteilnehmer gezählt. Es blieb jedoch abgesehen von gegenseitigen verbalen Attacken, Pfeifkonzerten und Buh-Rufen friedlich. Rund 100 Polizeibeamte hatten den Rathausplatz abgesperrt, um die einen von den anderen zu trennen. Auch Beatrix von Storch, die stand plötzlich von frenetischem Applaus begleitet auf der Bühne. Neben ihr und dem thüringischen Bundestagsabgeordneten Brandtner traten der Spitzenkandidat der Hessen-AfD, Robert Lambrou, sowie Norbert Kleinwächter (Berlin) und Ulrich Siegmund (Sachsen-Anhalt) auf. Alle betonten die Symbolträchtigkeit des Ortes, sei die AfD doch vor zehn Jahren in diesem Saal gegründet worden. Der Aufbruch „Absurdistans“ (Blatt) in ein besseres Deutschland sei also von Oberursel ausgegangen, so Lambrou. Nur mit der AfD in Regierungsverantwortung werde Hessen wieder ein starkes, wehrhaftes, von Bürokratie befreites Land, in dem es keine Grundsteuer mehr für selbst genutzte Immobilien gebe und in dem man nachts wieder ohne Angst durch den Park gehen könne. Die Überforderung durch Zuwanderung habe mit der AfD ein Ende. Auf dem Rathausplatz waren sich die Gegendemonstranten offenbar einig. „Uns geht es nicht darum, Flagge allein gegen die AfD zu zeigen, sondern im Schulterschluss für die Demokratie, für Wohlstand, eine soziale Gesellschaft in Vielfalt und Freiheit einzutreten, wir wollen klar machen, dass es sich nicht lohnt, diesen Parolen auf den Leim zu gehen“, sagte Elenor Pospiech von der SPD. as