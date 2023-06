80 Wohnungen für Billwiese

Bauausschuss stimmt Aufstellungsbeschluss zu

Oberursel - Im Gebiet An der Billwiese sollen 80 neue Zwei- bis Dreizimmerwohnungen entstehen, 28 von ihnen sollen öffentlich gefördert und damit für Bewerber mit „mittleren Einkommen“ finanzierbar werden. Der Bebauungsplan, der dem Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss (BUKA) zur Beschlussfassung vorlag, sieht auf dem Gelände sechs in ihrer Höhe gestaffelte Gebäude mit maximal drei Vollgeschossen und Staffelgeschossen um eine Erschließungsstraße mit Wendemöglichkeit vor. Geplant sind eine Tiefgarage, oberirdische Stellplätze für Besucher sowie Fahrradstellplätze. Der Aufstellungsbeschluss wurde mehrheitlich vom BUKA beschlossen. Die OBG-Fraktion hat grundsätzliche Bedenken gegen die Siedlungspläne und ihre Zustimmung verweigert, ebenso die Klimaliste, die ohne Fraktionsstatus nicht stimmberechtigt ist.

Marion Unger und Andreas Bernhard (beide OBG) sind der Auffassung, dass die Wohnanlage die Kaltluftschneise unterbreche, warnten aber auch davor, den Fachkräftemangel in den Kitas durch 60 bis 65 zusätzlich zu betreuende Kinder weiter anzuheizen. Vermutlich werde es am Ende dann doch wieder so kommen, dass die zusätzlichen Personalkosten mit einer Erhöhung der Grundsteuer B enden werden. Darüber hinaus werde durch die 80 Wohnungen auch wieder mehr Verkehr generiert. Bernhard sagte, alles sei „schön und gut“, im Prinzip auch ein „hehres Anliegen“, aber es werde nie gelingen, allen, die in Oberursel Wohnraum suchen, diesen auch zur Verfügung stellen zu können. Claudia von Eisenhart-Rothe (Klimaliste) bezweifelt, dass die angestrebten preiswerten Wohnungen von, wie es im Lauf der Debatte mehrfach hieß, Kita-Betreuungspersonal bewohnt würden. Kita-Mitarbeiter wollten gerade nicht dort wohnen, „wo sie die Eltern der betreuten Kinder treffen“. Eisenhart-Rothe sprach von „klimaschutzfeindlicher Bauerei“, der Einhalt geboten werden müsse. Mit solchen Projekten drohe die Stadt zu „überhitzen“, dabei gebe es viele andere Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen, etwa durch Umnutzung freier Büroflächen, man müsse eben nur etwas Fantasie und Mut haben, neue Wege zu gehen. Starke Sympathie für den Bebauungsplan äußerte Michael Reuter (CDU). Es gebe dort einen alten B-Plan, der das angestrebte, städtebaulich und gesellschaftspolitisch sinnvolle Wohnkonzept nicht zulasse. Die Überarbeitung des B-Plans sei von daher nötig wie auch an anderen Stellen der Stadt, wo alte B-Pläne Bebauung zuließen, die heute nicht mehr in die Zeit passten, Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) sagte, die Pläne würden den gefassten Beschlüssen zur Schaffung dringend notwendigen bezahlbaren Wohnraums entsprechen. Derzeit suchten 900 Menschen in der Stadt mit mittleren Einkommen nach finanzierbarem Wohnraum. Diesen Engpass aufzulösen sei auch die Forderung der Industrie- und Handelskammer, die händeringend Fachpersonal in vielen Bereichen der lokalen Wirtschaft suche. Dem hatte Wolfgang Burchard (SPD) wenig hinzuzufügen, das sei genau die Linie der SPD. Er wies die Sorge der OBG, den Betreuernotstand in den Kitas noch zu steigern, zurück. Die Einführung der Ganztagsbetreuung in den Schulen werde da für Entlastung sorgen, und schließlich sei die Finanzierung von zwölf Kindergartenplätzen durch den Investor auch Vertragsgegenstand. as