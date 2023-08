50 000 Bienen auf der Heide

Teilen

Wander-Projekt macht Station am Stadtrand

Oberursel - Hoppla, welch ein Idyll ist das? In der Nachbarschaft von Fußballplätzen, Wald und Wohngebiet breitet sich ein etwa drei Hektar großes Gelände aus, wo derzeit Heidekraut blüht und einen Blickfang bietet. Die Stierstädter Heide hat augenblicklich aber noch mehr zu bieten als „nur“ optisch schöne Eindrücke. Sie hat Besuch. Auf seiner Reise durch die Region macht der Bienenwagen der Frankfurter Künstlergruppe „Finger“ Station am Ortsrand. Das geben die Stadtverwaltung und der Regionalpark Rhein-Main bekannt.

In Anlehnung an die Tradition der Wanderimkerei seien auch in der Saison 2023 die Bienenwagen unterwegs, teilen sie mit und informieren: „Der Bienenwagen mit circa 50 000 fleißigen Bienen ist ein echter Hingucker und öffnet eine neue Perspektive auf die Natur.“ Er ist bis Ende September an der Stierstadter Heide zu Gast (erreichbar über die Straße „An der Heide“, Oberursel). Der Wagen steht etwa in Höhe der Straße „Am Wernerskreuz“.

Es sei zu vermuten, dass der Honig der Regionalpark-Wanderbienen 2023 vom Taunushang die ganz besondere „Heidenote“ enthalten wird, heißt es in der Presseerklärung, in der das Bienen- und Honig-Projekt eingehend beschrieben wird: „Die Betrachtung der Bienen in der Landschaft und die Betrachtung der Landschaft aus der Sicht der Bienen führen zu überraschenden und ungewöhnlichen Perspektiven für die Regionalpark-Besucher. Wie leben die Bienen in unserer Landschaft Rhein-Main? Welche Lebensbedingungen brauchen sie?“

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die Imker der Künstlergruppe, Florian Haas und Andreas Wolf, bei diesem Projekt. Und so sind die Fragen und Antworten als großformatige Bildergeschichten der jungen Bienen mit ihrer Ausbilderin „Miss Polli“ und ihrem Lehrer „Mr. Prop“ in der „Bienenschule“ an den rollenden Regionalpark-Wanderbienen-Wagen visualisiert. Auf dieser großflächigen Darstellung setzen sich die Künstler mit den Themen Bienenleben und -sterben, Nektar, Pollen, Landschaft und mitunter der Corona-Pandemie auseinander. Der künstlerische Aspekt der überraschenden und ungewöhnlichen Perspektive der Bienenvölker trage zur Information und Kommunikation mit allen Sinnen bei.

In diesem Jahr waren die Bienen im gelben Wagen auf ihrer Wanderschaft bereits in Kronberg auf der Erlebnis-Obstwiese des Obst- und Gartenbauvereins. Dort fanden sie Bäume unterschiedlichen Alters mit 70 verschiedenen Obstsorten, darunter Birnen, Kirschen und Mirabellen. Die grafische Darstellung erklärte, wie es in einem Supermarkt aussehen würde, wenn es keine Bienen gäbe: ziemlich leer! Mitte Mai zog der gelbe Bienenwagen dann weiter am Taunushang entlang der Regionalparkroute Richtung Bad Homburg. In der Nähe der Kläranlage gab es etwa zu lesen, wie Bienen aufs Klo gehen. Anfang Juli machte der Wagen Station in Friedrichsdorf in der Nähe des Spielplatzes Villa Rustica. In Friedrichsdorf gab es an der Villa Rustica an der Rundroute passenderweise Erläuterungen zu „Bienen und Römer“.

Den Honig der Regionalpark Wanderbienen aus 2022 gibt es in fünf verschiedenen Mischungen. Die Mischung „Wald und Wiese“ vom gelben Wagen am Taunushang enthalte unter anderem Honig von Obstblüte und Edelkastanie. Der Honig ist unter anderem im Regionalparkportal in Flörsheim-Weilbach, Frankfurter Straße 76, erhältlich. red