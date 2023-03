Strutz wird Bürgermeister

Birger Strutz. privat © tz

CDU-Mann setzt sich in Stichwahl gegen Pauli (SPD) durch

Neu-Anspach - Die Entscheidung fiel in der Verlängerung: Birger Strutz (CDU) hat sich am Sonntag in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Neu-Anspach mit 54,0 Prozent durchgesetzt. Sein Kontrahent Thomas Pauli (SPD), der bisherige Amtsinhaber kam auf 46,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,5 Prozent. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte keiner der zunächst drei Bewerber auf den Chefposten im Rathaus eine absolute Mehrheit erreicht. Strutz holte mit 45,4 Prozent das beste Ergebnis, Pauli kam als Zweitplatzierter auf 41,7 Prozent, Gerd Hillen (parteilos) erreichte 12,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung hatte im ersten Durchlauf bei 51 Prozent gelegen. red