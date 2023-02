Saison startet mit neuen Attraktionen

Das Wohnhaus Jäger aus Anspach erhält im Laufe des Jahres eine neue Inneneinrichtung und wird die Geschichte des Wanderns und des Taunusklubs thematisieren. hessenpark © tz

Hessenpark bietet Samen-Tauschbörse und Apfelweinfest / Eintritt teurer

Neu-Anspach - Im vergangenen Jahr haben mit 230 000 Gästen fast so viele Menschen wie vor Corona das Freilichtmuseum Hessenpark besucht. Pressesprecherin Pia Preuß ist überzeugt: „Da werden wir in diesem Jahr noch eins draufsetzen.“ Wie das gelingen soll, erklärt vor der am morgigen Mittwoch, 1. März, beginnenden Saison Museumsleiter Jens Scheller. So zum Beispiel mit ein paar neuen Attraktionen, und dazu zählt gleich am 5. März eine Pflanzen- und Samen-Tauschbörse. Besucher haben die Möglichkeit, von eigenen alten Nutz- und Zierpflanzensorten Samen vorbeizubringen und sich von anderen Gartenbesitzern welche mitzunehmen. Vielfalt steht auch beim Apfelweinfest am 21. Mai im Vordergrund. Hier werden sich größere Partner, mit denen der Hessenpark zusammenarbeitet, vorstellen.

Großes Ärgernis

Aber auch kleine Hersteller haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Eine Verkostung ist geplant. Daneben hat der Hessenpark auch einige Sonderausstellungen und die Eröffnung sanierter Gebäude zu bieten. Hierzu zählt allen voran das Haus aus Sterzhausen in der Baugruppe Mittelhessen, in dem eine Dauerausstellung über die Ansiedlung Heimatvertriebener in Hessen nach 1945 Platz finden wird. Hier stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss, berichtet Scheller und weist auf Baustoff-Lieferprobleme hin. Das gilt auch für vier Wohncontainer für Geflüchtete. Sie entstammen einer Container-Unterkunft, die bis 2016 in Oberursel stand, werden neben der Remise am Weinberg aufgestellt und sollen die Themen Migration, Integration, Flucht und Vertreibung in jüngerem Zeitabschnitt präsentieren.

Erstmals zugänglich ist ab Pfingsten das Haus aus Holzhausen (Baugruppe Nordhessen), das bislang nur ein Rohbau war. Es soll künftig eine kleine, aber feine Horex-Ausstellung mit historischen Maschinen zeigen. Fertig wird noch vor den Sommerferien das von Scheller spaßhaft bezeichnete „WC-Paradies“ in der Baugruppe Mittelhessen. Die barrierefreie Toiletten-Anlage mit Rhombus-Schalung wurde von dem international tätigen Architekten Jochem Jourdan aus Frankfurt gestaltet.

Überhaupt liegt Scheller die Aufwertung des Außengeländes am Herzen, dazu gehört nach der Eröffnung des Lehrpfades zum Roten Höhenvieh und der Auswechslung der Schilder am Obstschnitt-Lehrpfad im Herbst nun die Erneuerung des geologischen Lehrpfades, der einen Querschnitt der regionalen Gesteinsarten präsentieren wird. Klassiker wie Ostermarkt (1./2. April), Pflanzenmarkt (6./7. Mai), Treckertreff (23./24. September), Erntefest (7./8. Oktober), Apfeltage (21./22. Oktober) und Adventsmarkt (2./3. Dezember) stehen bereits fest. Außerdem gibt es in den Ferien wieder ein buntes Programm.

Aber: Die Eintrittspreise gehen nach oben. So zahlt ein Erwachsener künftig 11 statt 9 Euro, Familien mit bis zu vier Kindern zahlen 22 statt 18 Euro. Die halbe Familienkarte kostet 11 Euro (9 Euro). Dafür gilt der Feierabend-Tarif jetzt ab 15.30 Uhr (16 Uhr). Die Sozialtarife für Kinder, Azubis, Studenten und Grundsicherungsempfänger bleiben bei 1 Euro.