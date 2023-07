Neue Heimat fürs Museumstheater

Bereichsleiter Alexander Maser vor dem künftigen Theaterhaus. Noch wird das Anwesen aus Nieder-Gemünden saniert, ab 2025 aber einer neuen Nutzung zugeführt. velte © OLAF VELTE

Hessenpark-Abteilung soll in die Hofanlage aus Nieder-Gemünden ziehen

Neu-Anspach - Seit 15 Jahren gehört eine Theaterabteilung als unverzichtbarer Bestandteil zum Hessenpark-Museumsgeschehen. Standen in der Frühzeit künstlerische Aspekte nebst Darbietung großer Stücke im Mittelpunkt, haben sich die Aufgaben der Gruppe mittlerweile klar verändert. „Wir sind heute ein Medium der Wissensvermittlung“, sagt Fachgruppenleiter Alexander Maser, der bereits 2009 auf der Hessenpark-Szene erschienen ist und das Metier aus Historiker-Sicht deutet.

Einzug für das Jahr 2025 geplant

Wandel bestimmt auch im Freilichtmuseum den Lauf der Dinge. In unseren Tagen beispielsweise sichtbar an den notwendigen Bauarbeiten, die dem Besucher zuvor ungesehenes Terrain eröffnen. So ist die zentral gelegene Hofanlage aus Nieder-Gemünden derzeit aufgrund von Sanierung und Neuentwicklung nur der Handwerkerschaft zugänglich. Ein Umstand, der Alexander Maser jedoch mit Vorfreude und Zuversicht erfüllt. 2025 sollen Haus, Scheune, Remise, Werkstatt, Pferdestall und Sattelkammer wieder „begehbar“ sein - die Ära um 1910 repräsentierend. Wo bislang Haus- und Landwirtschaft agierten, wird nach Vollendung das Theatralische vorherrschen. „Innerhalb des Hessenparks eine einmalige Situation!“ Für den szenisch ausgerichteten Fachbereich werden sich dann ungeahnte Möglichkeiten ergeben.

Was seit den Anfängen stets „dezentral“ ins Werk gesetzt wurde, bekommt fortan einen festen Ort des Wirkens und Werkelns. Die „alltagshistorisch-soziokulturellen Themen“ rücken noch näher ans Wahrhaftige, lassen sich hautnah vermitteln bei den Arbeiten in der Räucherkammer, am Holzplatz, vor den Stubenöfen, in der Küche.

„Die Darsteller nutzen alles, was das Anwesen zu bieten hat - auch die Betten“, so Maser, der heute mit rund 20 Spielern ein anspruchsvolles Saisonprogramm etabliert hat. In Nieder-Gemünden soll die enge Verzahnung verschiedener Museumsbereiche stattfinden. Eine Vermittlungsaufgabe, die Theater und Wissenschaft, Haus- und Landwirtschaft, Pädagogik und Bauwesen zusammenführt. Derzeit wird nach Ausstattungsstücken gesucht, die für die geplanten Anforderungen „nutzbar“ sind und sich in den geforderten Zeitschnitt fügen. Angedacht ist auch die Schaffung von Räumlichkeiten, in denen Schulprojekte vom Schlage „Erst die Arbeit - Kindheit auf dem Lande“ durchgeführt werden können. Kurzum: „In Nieder-Gemünden wollen wir historisches Wissen für alle Sinne bieten.“ Mittlerweile favorisiert das Museumstheater kleinere Formate wie die Reihe „Lebendige Geschichte“, die noch ausgebaut werden soll. „Im kompakteren Rahmen“, sagt der Regisseur, „lassen sich die Inhalte besser vermitteln.“ Dass daneben weiterhin die beliebten Schauspielführungen angeboten werden, ist selbstverständlich. Alexander Maser, der für Recherche, Text, Dramaturgie, Requisite und Darstellung gleichermaßen zuständig ist, besteht bei allem Reichtum der Motiv- und Themenfelder auf einer „zeitgemäßen Vermittlung“. Da müsse auch Altbewährtes auf den Prüfstand, eine zuweilen neue Perspektive gefunden werden. „Die Interaktion mit den Museumsgästen ist wichtig.“

Das Spiel soll realistisch geerdet und zugleich unterhaltsam sein. Basis allen Tuns ist jedenfalls eine gute Recherche, das Beachten mannigfaltigen Quellenmaterials. Der daraus resultierenden Textvorlage widmen sich „fiktive Charaktere“ - wie jene jung verwitwete Henriette, die in eine „lebendige Geschichte“ von 1779 eingebettet ist und in ihrer ängstlichen Verzweiflung nicht weiß, wie eine Brennesselsuppe zubereitet werden muss.