Vorfahrt genommen

Zusammenstoß auf Kreuzung

Kronberg - Eine Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von 17 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalles, der sich am Samstag, 14.30 Uhr, ereignet hat. Laut Polizeibericht war ein 48 Jahre alter Autofahrer die Le-Lavandou-Straße aus Richtung Zeilstraße kommend in Fahrtrichtung Schönberger Straße unterwegs.

An der Kreuzung beabsichtigte er, geradeaus zu fahren. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin war auf der Friedrichstraße aus Richtung Albanusstraße kommend in Richtung Oberhöchstädter Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte sie ebenfalls geradeaus fahren.

Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt der Frau. Infolgedessen stießen die beiden Autos zusammen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Wagen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Beamten schätzen den Schaden auf circa 17 000 Euro. jo