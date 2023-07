Neue Perspektive für Quartier am Bahnhof

Kompromiss von Magistrat und Politik

Kronberg - Der Kronberger Magistrat und die Fraktionen des Stadtparlaments haben sich auf nächste Schritte geeinigt, das Wohnquartier am Bahnhof zu entwickeln. Seit Jahren herrscht bei Fragen rund um die Entwicklung des sogenannten Baufelds V Stillstand.

Bürgermeister Christoph König (SPD) hatte einen Vorstoß gewagt und einen Vorschlag vorgelegt, der im Magistrat keine Mehrheit gefunden hatte. Nun haben sich die sechs Fraktionen (CDU, Grüne, KfB, FDP, SPD und UBG) gemeinsam mit Bürgermeister und Erstem Stadtrat Heiko Wolf (parteilos) auf das weitere Vorgehen geeinigt und einen entsprechenden Vorschlag für die Sitzung des Stadtparlaments am heutigen Donnerstag erarbeitet. „Allen Handelnden ist es wichtig, dass nach Jahren der Diskussion nun die Realisierung des Wohnquartiers am Bahnhof an Fahrt aufnimmt“, heißt es in einer abgestimmten Erklärung.

Die Gestaltung des Baufeld V im Quartier am Bahnhof gilt als Abschluss der Quartier-Gesamtentwicklung. Nach Hotel-Neubau, Casals-Forum mit Studien-und Verwaltungszentrum der Kronberg Academy und dem in der Restaurierung befindlichen Bahnhofgebäude soll auf dem dem Bahnhof gegenüberliegenden Bereich bezahlbarer Wohnraum entstehen. Nach den Vorstellungen der politisch Handelnden soll in zentraler Lage ein „Klimaquartier“ geschaffen werden. Zentrales Ziel sei die Entwicklung eines Quartiers, das die nachhaltigen Anforderungen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung erfüllt sowie soziale und ökonomische Anforderungen einbezieht.

Auf die vom Bürgermeister vorgeschlagene Aufstellung eines Bebauungsplans in der Juli-Sitzung des Parlaments wird verzichtet. Dieser Beschluss soll dann auf Basis der Erkenntnisse einer aktualisierten Machbarkeitsstudie erfolgen. Der Realisierungswettbewerb wird vorgezogen. Ende 2023 soll in der Parlamentssitzung dann der Beschluss über die Inhalte der Wettbewerbs-Auslobung erfolgen.

Die bisher in der Planung für 40 Stellplätze vorgesehene Fläche bleibt in ihrer Größe bestehen. Dabei soll in der weiteren Planung die Möglichkeit geprüft werden, dort mehrgeschossiges Parken zu ermöglichen. Der entsprechende Baukörper soll später in Wohnraum umgewandelt oder zurückgebaut werden. Ferner sollen 40 Stellplätze in der Tiefgarage des Kammermusiksaals für Dauerpendler gegen Bezahlung tagsüber genutzt werden. Die Parkplatzfrage war bislang ein Knackpunkt bei der Diskussion um das Baufeld V. red