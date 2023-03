Kampf gegen Brustkrebs

Ehrung für Eva Schumacher-Wulf

Kronberg - Die bestürzende Diagnose änderte ihr Leben. Plötzlich war nichts mehr wie zuvor. Als Eva Schumacher-Wulf 2004 an Brustkrebs erkrankte, verlor sie sich nicht in Resignation, sondern begann damit, für sich und andere Betroffene zu kämpfen. Eva Schumacher-Wulf setzte sich mit der Krankheit auseinander und entdeckte, wie wichtig es ist, aufzuklären und seriöse Informationen über Brustkrebs in Umlauf zu bringen. Die Dame mit dem Doppelnamen wurde zur Gründerin des Brustkrebsmagazins „Mamma Mia“, das sich als Fachzeitschrift an Frauen wendet, die an Brustkrebs erkrankt sind. Auch ein Magazin für an Eierstockkrebs erkrankte Frauen geht auf sie zurück. Ihr eindrucksvolles Engagement mündete vorgestern Abend in eine besondere Ehrung: Eva Schumacher-Wulf erhielt den Kronberger Frauenpreis, der seit 1993 an Persönlichkeiten verliehen wird, die sich sozial, gesellschaftlich oder kulturell „in herausragender Weise betätigen“. Eva Schumacher-Wulf sieht die beim Festakt in der Stadthalle verliehene Auszeichnung als Ansporn für mehr. Sie wolle sich nicht ausruhen, sagte die Preisträgerin. „Das, was ich erreicht habe, möchte ich noch vermehrt in der Politik umsetzen.“ Den Festakt gestalteten die AG Frauenverbände und die städtische Gleichstellungsstelle. efx