Glasfasernetz wird ausgebaut

Teilen

Die Nachfrage ist „noch nicht optimal“, dennoch kündigt die Giga-Netz GmbH an, im Sommer loszulegen

Kronberg - Die Deutsche Giga-Netz GmbH (Hamburg) wird mit dem Glasfaserausbau in Kronberg beginnen. „Trotz noch nicht optimaler Nachfrage haben wir uns dazu entschieden, dass wir nun die nächsten Schritte einleiten und mit der konkreten Ausbauplanung für die Stadt Kronberg starten“, heißt es auf Anfrage. „Wir sind uns sicher, dass diese positiven Nachrichten und die beginnende Bauaktivität im Laufe des Jahres eine nochmals gesteigerte Nachfrage auslösen werden“, teilt Geschäftsführer Soeren Wendler mit. Das Ziel einer Vermarktungsquote von 40 Prozent sei nicht erreicht worden. Vielmehr haben am Ende der Nachfragebündelung nur knapp 25 Prozent der Haushalte einen Vertrag für einen Glasfaseranschluss geschlossen. Dennoch wird das Unternehmen in Kronberg das Netz flächendeckend ausbauen.

„Das ist eine gute Nachricht für unsere Stadt“, teilt Bürgermeister Christoph König (SPD) mit. Im Oktober 2021 hatte die Stadt eine Kooperationsvereinbarung mit der Giga-Netz geschlossen, um einen flächendeckenden Glasfaserausbau in Kronberg zu realisieren. Sie unterstützte die Marketing-Aktivitäten stark. Es half aber nicht: Auch die mehrmalige Verlängerung der Meldephase führte nicht zum Erreichen der Zielmarke. Immer wieder war aus der Bevölkerung zu hören, dass die bisherige Leistung der bestehenden Anbieter ausreiche. Zuletzt informierte das Hamburger Unternehmen in einem Container vor der Stadthalle über die Ausbaupläne. Zum 28. Februar endete die Nachfragebündelung, in der die für die Refinanzierung nötigen Kundenaufträge in Kronberg gesammelt wurden. Seither wertete die Deutsche Giga-Netz alle Rückmeldungen aus und traf nun die Entscheidung für den Ausbau. Jetzt beginnt die Prüfungs- und Planungsphase. Die Firma hat vor, noch in diesem Sommer mit dem Ausbau zu starten. Es sei auch nachträglich möglich, einen neuen Glasfaser-Anschluss bis in die eigenen vier Wände kostenlos einzurichten.