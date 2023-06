Die Altstadt neu begreifen

Bürgermeister Christoph König, Lions-Club-Präsident Klaus Temmen und Bildhauer Felix Broerken (von links) enthüllen das Bronzemodell. boris schöppner © Boris Schöppner

Lions Club stiftet ein Bronzemodell, das für Sehende und Blinde spannend ist

Kronberg - Wer den Effekt sehen möchte, der dafür verantwortlich ist, dass Goldbronze Goldbronze heißt, dem sei ein Besuch auf dem bekanntesten Friedhof von Paris anempfohlen. Auf dem Cimetière du Père Lachaise befindet sich seit 1870 das Grab des französischen Journalisten Yvan Salmon, auch bekannt als Victor Noir. Er starb bei einem Duell mit Prinz Pierre Bonaparte - einem Großneffen Napoleons. Auf der Grabplatte gibt es eine lebensgroße Bronzestatue, die Yvan Salmon liegend zeigt - mit einem sich prägnant abzeichnenden Geschlechtsteil. Da viele Touristen dieses in einer Mischung aus derbem Humor und Aberglauben berühren, glänzt es gülden.

Vielleicht glänzen in naher Zukunft auch einige Gebäude des Bronzemodells der Altstadt. Das zumindest hält Bildhauer Felix Broerken für möglich, wie er bei der feierlichen Enthüllung des Kunstwerkes am Dienstagabend in der Friedrich-Ebert-Straße sagte. „Meist sind es die Türme, die zuerst glänzen“, erklärte er.

Am 20. Juni 1983, also auf den Tag genau vor 40 Jahren, wurde der Lions Club Kronberg aus der Taufe gehoben. Getreu dem Motto „We serve“ („Wir dienen“) habe der Club nicht auf Geschenke gewartet, die er erhalte, sondern sich überlegt, was man der Gemeinschaft schenken könne, führte der amtierende Präsident und ehemalige Bürgermeister Klaus Temmen in seiner Ansprache aus. Der Lions Club entschied sich für ein Bronzemodell der Altstadt, das so viel kostet wie ein Mittelklassewagen.

Das Modell steht vor der Mauer der Receptur auf einem Sockel aus Taunusquarzit, den ein Lions-Mitglied gespendet hat. Es „begrüßt“ also förmlich die Menschen, die die Altstadt über das Frankfurter Tor betreten.

Die zahlreichen Besucher waren erstaunt über die vielen Arbeitsschritte, die erforderlich sind, um ein solches Abbild im Maßstab 1:350 herzustellen. „Ich rechne meine Arbeitszeit nicht in Stunden, sondern in Monaten“, verriet Bildhauer Felix Broerken. Von der Idee bis zur Enthüllung vergeht fast ein Jahr - mit unterschiedlich intensiven Arbeitsphasen. Sein Vater Egbert Broerken hatte vor 30 Jahren damit begonnen, Stadtmodelle für Blinde zu entwerfen. Die Idee: „Den Blinden und Sehbehinderten ihre Stadt an die Hand zu geben.“ Bald wurde deutlich, dass solche Modelle auch für Sehende von Interesse sind, wenn man nicht nur auf Braille-Schrift setzt, sondern auch die Häuser und Straßenzüge modelliert.

Anhand von Fotos, Luftbildern, Google Maps, Begehungen der Gassen, einem Geländemodell und dem Katasterplan der Stadt hat sich Felix Broerken einen detaillierten Eindruck verschafft. Dann hat er mit dem Schnitzen des Modells in Styrodor, einer Art festen Styropor, begonnen - Haus für Haus, Gasse für Gasse, Brandwinkel für Brandwinkel. Mit Hilfe dieses Modells wurde eine Negativform aus Silikon geschaffen, die Grundlage für ein Wachsmodell. Dort wurden dann Fenster, Türen und weitere Details modelliert, bevor eine neue Negativform aus Schamott angefertigt wurde, in die dann - mittels Unterdruck - die flüssige Bronze eingefüllt wurde. Wenn die Masse ausgekühlt ist, werden Kanten, an denen sich Betrachter verletzen könnten, abgeschliffen. Das Gesamtgebilde wird dann mit Patina und einer schützenden Schicht aus Spezialwachs versehen, so dass weder Vogelkot noch Graffiti dem Kunstwerk etwas anhaben können.