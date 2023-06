Arzt beleidigt den Gesundheitsminister

Teilen

Gericht wertet Inhalte eines Briefs zur Corona-Politik als strafbar und verhängt Geldstrafe

Kronberg - Eine höchst prominente Figur kam dieser Tage vor dem Amtsgericht Königstein zur Sprache: Karl Lauterbach (SPD). Im Zusammenhang mit der von ihm als Minister verantworteten Corona-Politik der Bundesregierung und der letztlich kassierten einrichtungsbezogenen Impfpflicht fühlte der Bundesgesundheitsminister sich von einem Kronberger Arzt (58) beleidigt. Lauterbach hatte Anzeige gegen den Mann erstattet. Dass es das Schreiben, das die Beleidigungen enthält, bis auf Lauterbachs Schreibtisch geschafft hat, trug, so der Eindruck für Außenstehende, mehr zur Erheiterung des Angeklagten als zu dessen Beunruhigung bei. Das sei gut so und beabsichtigt gewesen, er habe kein einziges Wort davon zurückzunehmen, sagte der Mann vorm Amtsgericht Königstein. Hauptargument sei, dass Lauterbach den Bundestag und die Öffentlichkeit nicht oder nicht ausreichend vor möglichen Nebenwirkungen durch die Corona-Impfung gewarnt und damit zu einer eklatanten, sich weiter fortsetzenden Übersterblichkeit in der Bevölkerung beigetragen habe. Er selbst sei Opfer der am Ende doch verworfenen „einrichtungsbezogenen Impfpflicht“. Da er sich gegenüber seinem Arbeitgeber einer Impfung verweigert habe, sei er wegen Personalnot nicht gekündigt, aber auf eine „Viertelstelle“ gesetzt worden. Die habe er noch heute und verdiene so wenig, dass er die Miete kaum zahlen könne. Lauterbach hatte er schriftlich wissen lassen, dass er sich frage, ob er, Lauterbach, einen „psychotischen Befund“ habe oder sein Handeln mit seinem „Substanzkonsum“ zu tun habe. Die Frage, so der Mann, der im Prozess nachlegte, könne nicht oft genug gestellt werden. Lauterbach, und das wisse jeder, sei ein „Psychopath“.

Zur Verhandlung vor dem Amtsgericht stand eine weitere Anklage gegen den Mann. Ausgangspunkt: Der Angeklagte war bei einer Kundgebung von Impfgegnern im Zuge der Personalienfeststellung durch Polizeibeamte in ein Handgemenge mit diesen geraten, verletzt und zum „Opfer von Polizeigewalt“ geworden. Das Verfahren wegen Körperverletzung war vom Bad Homburger Amtsgericht, ohne dass Zeugen der Anklage gehört worden seien, eingestellt worden. Angeblich habe er sich in dem Handgemenge selbst absichtlich fallen lassen, was aber „lächerlich“ sei. Aus Verärgerung hatte sich der Mann schriftlich an den zuständigen Oberstaatsanwalt gewandt, unter anderem mit der Frage, ob er schon immer „Handlanger eines menschenverachtenden Systems“ habe werden wollen. Eine Beleidigung sei das nicht.

Beleidigungen ließen sich auch in Frageform kleiden, sagte der Richter. Sein Urteil: 40 Tagessätze á 50 Euro, (2000 Euro). Damit ist der Arzt nicht vorbestraft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hörte sich die Begründung nicht an, kündigte an, Rechtsmittel einzulegen und verließ den Saal. as