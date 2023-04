Am Bahnhof wird’s laut

Gleisarbeiten in kommender Woche

Kronberg - Für kommende Woche kündigt die Deutsche Bahn Arbeiten am Bahnhof an. Von Dienstag, 11. April, bis Montag, 17. April, werden Weichen erneuert. Deshalb könne es in folgenden Zeiträumen „zu erhöhten Lärmbeeinträchtigungen kommen“, heißt es von der DB Netz AG. Laut wird es demnach von Dienstag bis Freitag tagsüber sowie von Samstag bis Montag durchgehend. In den Zeiträumen könne es zu Änderungen im Personennahverkehr kommen. Die Bahn rät, sich vor Fahrtantritt rechtzeitig zu informieren. In Kronberg ist Endstation für die S-Bahn-Linie 4, die normalerweise direkt nach Langen fährt. Während der Tunnel-Arbeiten in Frankfurt müssen sich Fahrgäste aber ohnehin auf Änderungen einstellen. Die S-Bahn-Linien S 3 und S 4 fahren in zwei getrennten Abschnitten: zwischen Darmstadt/Langen und Frankfurt Süd sowie Frankfurt Hauptbahnhof und Bad Soden/Kronberg. Zwischen den beiden getrennten Abschnitten ist in Frankfurt ein Transit zwischen Hauptbahnhof (Start/Ende des nördlichen Abschnitts) und Südbahnhof (Start/Ende des südlichen Abschnitts) nötig, etwa mit der Straßenbahnlinie 16 Richtung Offenbach. Auf bauprojekte.deutschebahn. com können aktuelle Infos abonniert werden. ask