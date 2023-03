18 Autos demoliert

Teenager unter Verdacht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Innenstadtbereich zu einer Serie von Sachbeschädigungen an bislang 18 Fahrzeugen. Ein Anwohner meldete gegen 2 Uhr, dass zwei Männer Fahrzeuge im Bereich der Freiherr-von-Stein-Straße zerkratzen würden. Die Polizei stellte daraufhin zwei minderjährige Tatverdächtige. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich mit Hinweisen bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter: 06172/1200 oder per Mail an die Adresse kvd.bad.homburg.ppwh@ polizei.hessen.de. judo