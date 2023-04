Unbekannter spricht Kinder an

Teilen

Polizei bittet um Hinweise

Königstein - Drei Grundschülerinnen haben der Polizei am Mittwoch berichtet, sie seien gegen 8.30 Uhr in der Straße Alt Falkenstein Höhe Debusweg von einem Mann angesprochen worden, der sie zu sich gerufen habe. Als die Mädchen davonliefen, sei er ihnen kurz hinterhergelaufen. Der Mann ist etwa 75 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Er hat kurzes helles Haar, einen Dreitagebart, eine auffällige Falte am Kinn sowie dicke, hängende Wangen. Er trug eine dunkelblaue Jeans mit ausgebeulten Hosentaschen und einen Pullover. Auch ist den Mädchen ein schwarzer Kleinbus aufgefallen, der mit geöffneter Seitentür am Fahrbahnrand stand. Der Wagen habe einen auffälligen Aufkleber mit Clownsmotiv auf einer hinteren Seitenscheibe. Die Kripo bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0 61 72 / 12 00 zu melden.

Grundsätzlich bittet die Polizei darum, kursierende Meldungen über mögliche Vorkommnisse dieser Art, die von Privatpersonen in sozialen Netzwerken verbreitet werden, nicht ungeprüft zu teilen. Sie könnten Fehlinformationen enthalten, so dass man ungewollt selbst zur Verbreitung von „Fake News“ beiträgt. Stattdessen wird empfohlen, auf die offiziellen polizeilichen Veröffentlichungen als Informationsquelle zurückzugreifen und direkt Kontakt zur Polizei aufzunehmen. jo