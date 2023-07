Trinkwasser wieder knapp

Teilen

Stadt warnt vor akutem Notstand

Königstein - Die Stadt Königstein bittet dringend darum, weiter Trinkwasser zu sparen. Am 19. Juni musste sie die Trinkwasserknappheit ausrufen, da die Tagesverbräuche in die Höhe geschnellt waren und das Wasser knapp zu werden drohte. Daraufhin habe sich die Situation verbessert, wie es aus dem Rathaus heißt. Doch am vergangenen heißen Wochenende meldeten die Stadtwerke wieder viel zu hohe Verbräuche. Erster Stadtrat und Trinkwasser-Dezernent Jörg Pöschl (CDU): „Der Trinkwassernotstand steht kurz bevor. Vor allem das Wässern der Rasenflächen mit Trinkwasser trägt dazu bei. Das Verhalten in Königstein muss sich dringend ändern.“

Trinkwassernotstand bedeutet, dass Wasser nur noch für den persönlichen Gebrauch zum Trinken, Kochen, Waschen und die Körperpflege genutzt werden darf, nicht jedoch zum Beregnen, Berieseln, Bewässern und Gießen von landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Gärten und Kleingärten. Auch das Beregnen von Hof-, Straßen- und Wegeflächen, Rasen- und Grünflächen, Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Terrassen, Dächern, Wänden, Anlagen und Bauwerken ist dann verboten. Das Betreiben von künstlichen Springbrunnen, Wasserspielanlagen, Wasserbecken, privaten Pools wird untersagt. Die ganze Gefahrenabwehrverordnung findet sich auf www.koenigstein.de. jo