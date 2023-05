Schulterschluss gegen AfD

Parteien und Bürger wollen gegen Parteitag protestieren

Königstein - Wenn zum kommenden Wochenende Vertreter der heimischen Fraktionen und Teile der Bevölkerung auf die Straße gehen, um gegen die neuerliche Stippvisite der AfD in der Kurstadt zu demonstrieren, werden sie dort nicht alleine stehen. Wie bereits zur Jubiläumsfeier der Alternative für Deutschland Anfang Februar im Haus der Begegnung (HdB) haben sich auch jetzt wieder Parteien und Organisationen aus Rhein-Main angekündigt, um gemeinsam mit interessierten Königsteinern Flagge gegen die Rückkehr der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei zu zeigen. „Als Organisationen der Zivilgesellschaft protestieren wir gegen die [...] Partei und ihr reaktionäres Gesellschafts- und Familienbild. Wir lassen es nicht unwidersprochen, dass sie gegen Vielfalt und Diversität polemisiert, rassistische Vorurteile verbreitet und den menschengemachten Klimawandel leugnet“, heißt es dazu in einer gemeinsamen Stellungnahme des DGB Hessen-Thüringen, des hessischen Landesverbandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, des Landesausländerbeirats und sechs weiterer Organisationen, die ihre Mitglieder und interessierte Bürger zum Protest und zu Mahnwachen in Königstein aufrufen.

Angriff auf Demokratie

Unter der Überschrift „Aufstehen gegen Rassismus Rhein-Main“ betonen die Verfasser, dass die AfD-Abgeordneten zwar demokratisch gewählt seien. „Doch sie nutzen ihr politisches Mandat, um die Demokratie und die Menschenrechte anzugreifen und in Frage zu stellen. Ihre Ziele sind nationalistisch, autoritär und unsozial. Die AfD ist eine Bedrohung für die Demokratie.“

Daher beteilige man sich am Freitag, Samstag und auch am Sonntag, 5. bis 7. Mai, an Protestaktionen vor dem HdB. Drinnen will der AfD-Landesverband Hessen am kommenden Wochenende nicht nur den zehnten Jahrestag seiner Gründung feiern, sondern unter anderem auch Delegierte für die Wahlversammlung der Bundes-Partei küren. Angekündigt ist AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, der die Eröffnungsrede halten soll.

Hatte die AfD-Jubiläumsveranstaltung im Februar noch großes bundesweites Echo in den Medien gefunden und Königstein mit einem Schlagschatten bedacht, dürfte der mehrtägige Landesparteitag am Wochenende doch deutlich geringeres öffentliches Interesse finden. Dennoch wollen die Kritiker der Veranstaltung aus der Stadt und darüber hinaus mit Nachdruck darauf hinweisen, dass „wir mit der Anwesenheit dieser Partei in unseren Räumen nicht einverstanden sind“. So formuliert es die SPD.

Das Protest-Wochenende in Königstein startet am kommenden Freitag, 5. Mai, um 11 Uhr mit einer Demonstration vor dem Haus der Begegnung. Am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, sollen in der Zeit von 8.30 bis 10 Uhr Mahnwachen am Parkplatz des Ärztehauses stattfinden.