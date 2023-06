Nadja Majchrzak soll antreten

ALK-Vorschlag für die Bürgermeisterwahl

Königstein - Nun hat sie die Katze aus dem sack gelassen: Für die Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Königstein (ALK) geht aller Wahrscheinlichkeit nach die Fraktionsvorsitzende Nadja Majchrzak ins Rennen um die Nachfolge von Königsteins Bürgermeister Leonhard Helm (CDU). In seiner jüngsten Sitzung habe sich der ALK-Vorstand einstimmig für Majchrzak ausgesprochen, teilte die unabhängige Wählergemeinschaft gestern Morgen mit.

„Die Vorstandsvorsitzende Hedwig Schlachter informierte im Rahmen einer Fraktionssitzung die ALK-Mandatsträger und -Mandatsträgerinnen über die Entscheidung.“ 100 Prozent „eingetütet“ ist die Bewerbung noch nicht: In der Mitgliederversammlung am 15. September müssen die Mitglieder der ALK die Kandidatur bestätigen. Dies gilt als Formsache. Die Bürgermeisterwahl ist am 28. Januar 2024, und zwar am selben Tag wie die Landratswahl.

„Majchrzak lebt seit 25 Jahren in Königstein“, schilderte der ALK-Vorstand in seiner schriftlichen Stellungnahme. „Ihre drei Kinder sind hier aufgewachsen, ihre Eltern leben seit elf Jahren ebenfalls in Königstein.“ Sie sei seit über 20 Jahren ehrenamtlich in der Kurstadt aktiv und seit 18 Jahren ALK-Stadtverordnete. Als Fraktionsvorsitzende führt sie gemeinsam mit Runa Hammerschmitt die größte Fraktion im Stadtparlament an. Die ALK holte bei der Kommunalwahl 2021 33,5 Prozent und lag knapp vor der CDU (30,9 Prozent), für die Beatrice Schenk-Motzko am 28. Januar antreten wird. Die Christdemokratin wurde bereits nominiert und tourt durch Königstein, um sich bekannt zu machen. Schenk-Motzko ist aus Bad Vilbel.

Über Nadja Majchrzak urteilt der ALK-Vorstand: „Ihre Leidenschaft für Königstein, ihr umfangreicher kommunalpolitischer Erfahrungsschatz und ihr breites gesellschaftliches Engagement machen sie zur optimalen Kandidatin für den Bürgermeisterposten. Als leitende Mitarbeiterin verfügt sie in einer städtischen Betreuungseinrichtung in Fischbach über umfangreiche Kenntnisse im öffentlichen Dienst.“

2018 verlor sie die Stichwahl knapp

Nadja Majchrzak freut sich darauf, den Königsteinern ihr Programm für die Kurstadt in den nächsten Monaten vorzustellen, „damit Königstein gewinnt“. Bei der Bürgermeisterwahl vor fünf Jahren kandidierte sie schon einmal. In der Stichwahl am 18. Februar 2018 gewann der damals bereits amtierende Leonhard Helm, der 52,4 Prozent erzielte. Mit 47,6 Prozent hatte die ALK-Bewerberin nur einen geringen Rückstand. Helms Amtszeit endet zum Mai 2024. Egal, wer antritt: Niemand hat im Wahlkampf einen Amtsbonus. red/ask