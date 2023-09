Kreis sperrt Sporthallen am Kreisel

Taunusgymnasium und Vereine wegen Mängeln am Dach bis Jahresende außen vor

Königstein - Wenn am heutigen Montag das neue Schuljahr beginnt und sich auch die Pforten des Taunusgymnasiums (TGK) wieder öffnen, bleiben die Türen der beiden zur Schule gehörenden Sporthallen geschlossen. Und das nicht nur für ein paar Tage oder Wochen, sondern voraussichtlich für vier Monate.

Der Hochtaunuskreis hat die beiden Hallen mit sofortiger Wirkung für den Schul- und Vereinssport gesperrt. Als Begründung weist der Schulträger und Eigentümer der Hallen darauf hin, „dass bei vertieften Untersuchungen Mängel entdeckt wurden, die aus Sicherheitsgründen eine weitere Nutzung nicht zulassen“. Ziel aller Beteiligten sei es, dass die Halle bis zum Ende des Jahres so weit ertüchtigt werde, dass sie wieder für den Sport- und Schulbetrieb freigegeben werden könne.

Die Mängel, von denen in der Mitteilung die Rede ist, seien an sogenannten Auflagerpunkten der Dachkonstruktion festgestellt worden.

Das kommt insoweit überraschend, als die Sporthallen des Taunusgymnasiums bereits von Juni 2021 bis zum Frühjahr 2022 gesperrt waren, um potenzielle Schadstellen an den Dächern zu beheben. Im Zuge dieser achtmonatigen Sperrung, so der Kreis, sei eine „punktuelle Ertüchtigung des Tragwerks“ vorgenommen worden.

Warum die jetzt aufgetauchten Schäden nicht schon während der Sperrung von 2021 auf 2022 entdeckt wurden? Laut Schulträger seien die entdeckten Mängel nicht von außen zu erkennen und auch so nicht zu erwarten gewesen. Dafür habe es einer „umfangreichen Bauteilöffnung“ samt eingehender Untersuchung bedurft.

Die sei Mitte August eingeleitet worden, nachdem es bei baugleichen Kreis-Hallen in Oberursel und Bad Homburg entsprechende Hinweise auf weitere Beanstandungen gegeben habe.

Die beauftragten Sachverständigen und der Kreis gehen nach eigener Aussage davon aus, dass der Schaden in Königstein deutlich schneller behoben werden könne als an den anderen Sporthallen, da es in der Kurstadt keiner grundhaften Erneuerung des Daches bedürfe. Das mit der Sanierung der anderen Hallen betraute Planungsteam sei mit der Ausarbeitung entsprechender Maßnahmen für die Sporthallen des Taunusgymnasiums beauftragt.

Parallel dazu würden bereits Firmen angesprochen, um zu klären, wann die benötigten Stahlprofile geliefert werden könnten. Die Materialbeschaffung stelle nämlich immer eine Herausforderung dar. Geprüft werde derzeit zudem, so der Kreis auf Nachfrage, welche Alternativen man für den Sportbetrieb schaffen könne. „Wir tun alles, was in unseren Kräften steht, die Halle möglichst schnell wieder zu öffnen, denn wir wissen, dass die Schließung für alle Betroffenen eine große Belastung ist“, unterstreicht Landrat Ulrich Krebs (CDU) in der Mitteilung. sj