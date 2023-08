Grünen Riesen retten

Teilen

Der Mammutbaum am Ölmühlweg sollte ursprünglich erhalten bleiben, wird aber jetzt wohl doch gefällt. Weinig © KIG

Petition fordert Erhalt des Mammutbaums

Königstein - Natur sollte nicht Kommerz weichen müssen!!“ „Der Klimawandel verbietet es uns, mit der für uns so wichtigen Natur derart gnadenlos umzugehen.“ „Natur - und Umweltschutz sollten nicht nur gepredigt, sondern auch sinnvoll gelebt werden.“ Wortmeldungen wie diese haben Dr. Caroline Jagella und Stefan Krasz in den vergangenen Tagen viele erhalten. Die beiden haben in der vergangenen Woche eine Petition auf den Weg gebracht, die sich für den Erhalt des vor der Fällung stehenden Mammutbaums am Ölmühlweg stark macht.

Ein Ansinnen, das die Initiatoren, wie sie bei der Übergabe der Petition im Rathaus betonten, augenscheinlich mit nicht wenigen Leuten teilen. In gerade mal fünf Tagen, so Krasz, seien bereits über 300 Unterschriften gesammelt worden.

Sicher, so die Petenten, würden sich noch viele weitere Unterstützer finden, wenn man das Bittgesuch mehr und länger publik machen könnte. Die Zeit habe man jedoch nicht, betonte Caroline Jagella. Zwar sei die Fällgenehmigung wohl erst für das Ende der Brutzeit (30. September) erteilt. Es sei allerdings schon zu sehen, dass im Umfeld gegraben werde. Die Sorge, dass das Wurzelwerk dadurch bereits Schaden nehmen könne, sei da und deshalb Eile geboten, wenn man es mit dem Baum halte.

Hier biete sich die Möglichkeit, Klimaschutz in der eigenen unmittelbaren Umgebung erfahrbar zu machen, zu recherchieren, sich ein eigenes Bild zu machen und dann zu handeln, betonte die Medizinerin, die nicht nur Chefärztin der Königsteiner Migräne- und Kopfschmerz-Klinik ist, sondern auch die heimischen Kliniken in der Klimakommission vertritt.

Allerdings, so Jagella und Krasz, habe die intensive Beschäftigung mit der Thematik in den vergangenen Wochen auch die Erkenntnis wachsen lassen, „dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht“. Eingaben beim Regierungspräsidium wie auch beim Umweltministerium hätten nicht die erhoffte Reaktion gebracht. Die Petition sei das letzte Mittel, das man sehe, um noch etwas für den Mammut zu tun.

Hoffnungsträger und Adressat der Petition ist Bürgermeister Leonhard Helm (CDU). Er soll noch einmal alle Hebel in Bewegung setzen, um den Baum doch zu erhalten. Zwar liege die Hoheit über das Genehmigungsverfahren nicht bei der Stadt, sondern bei der Bauaufsicht des Kreises, wie Helm bei der Übergabe erklärte. Dennoch werde er der Bitte aus der Bürgerschaft gerne nachkommen, das Gespräch mit dem Gemeinnützigen Siedlungswerk (GSW) suchen und die Bitte vortragen.

Dass er allerdings im Austausch mit dem Bauträger noch einen Hebel zum Schutz des Baumes finden werde - große Hoffnung darauf, so der Rathauschef, könne er ehrlicherweise nicht machen. Helm betonte, dass er als Bürger der Stadt auch guten Gewissens seine Unterschrift unter die Petition gesetzt hätte: „Auch ich würde ihn gerne erhalten sehen.“ Da gehe es ihm nicht anders als Gründezernentin Gabriela Terhorst (ALK), die vonseiten der Stadt in das Verfahren eingebunden gewesen sei und in mehreren Gesprächen mit dem Bauherrn ausgelotet habe, ob es nicht doch eine Möglichkeit gebe, den Baum zu erhalten.

Kreativität stößt an wirtschaftliche Grenzen

Allein, als Bürgermeister wie auch als Magistratsmitglied gehöre zur Aufgabenstellung am Ende die Abwägung unterschiedlicher Interessen und die Wahrung geltenden Rechts. Das Baurecht sei hier allerdings eindeutig auf der Seite des Bauherrn. Darüber könne er sich auch als Rathauschef nicht hinwegsetzen, so sehr er den Erhalt des Baums begrüßen würde.

Was die von Caroline Jagella und vielen Unterzeichnern erbetene Suche nach kreativen Lösungen angeht, verwies Helm darauf, dass die Kreativität immer da an enge Grenzen stoße, wo wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielten.

Und das sei auch hier so. Der Investor sei schließlich schon beim Kauf des Grundstücks und der Umsetzung des Baugenehmigungsverfahrens mit einer siebenstelligen Summe in Vorlage getreten. Dass er die Investition wieder einspielen und auch noch etwas verdienen wolle, sei durchaus legitim.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Kostenentwicklung am Bau, so die Vermutung des Rathauschefs, dürften die erhofften Erlöse ohnehin nicht mehr in den Himmel wachsen. Ob die Bitte nach einem „kreativen“ Umplanen trotz Baugenehmigung da Gehör finden sollte? Wirklich realistisch ist das nach Einschätzung von Helm nicht.

Umso wichtiger wäre es, so Helm, wenn er im Gespräch mit der GSW nicht nur die Petition in Händen halten würde, sondern seinerseits ein Angebot machen könne. Vielleicht fänden sich ja unter den Unterstützern auch Leute, die bereit wären, Geld zu geben, um den Teil des in Rede stehenden Grundstücks zu erwerben, auf dem der Baum steht.

Wie realistisch allerdings die Aussicht auf ein finanzielles Engagement der Bürgerschaft in dieser doch erklecklichen Höhe ist? Und ob die GSW ein entsprechendes Angebot überhaupt in Erwägung ziehen würde? Die Fragen blieben zumindest noch am Dienstag - wenig überraschend - unbeantwortet.

Für einen kurzen Moment war da am Montag die Hoffnung, dass der Mammutbaum am Ölmühlweg vielleicht doch noch gerettet werden könnte.

Anlass dafür gaben Vermessungsarbeiten auf dem Gelände und eine kolportierte mündliche Auskunft vor Ort, dass der Baum stehen bleibe.

Dem aber sei nicht so, unterstrich Filip John, technischer Geschäftsführer des Gemeinnützigen Siedlungswerks GmbH (GSW) am Dienstag auf Anfrage. John verwies auf den ursprünglichen Wunsch des Bauträgers, den Baum zu erhalten. Das jedoch habe sich ob der zu weit ins Baufenster reichenden Wurzeln des Mammutbaums als nicht realisierbar erwiesen.