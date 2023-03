Frontal kollidiert

Teilen

Zwei Verletzte bei Unfall

Königstein - Ein Frontalzusammenstoß hat am Montagmorgen auf der Bundesstraße 8 bei Königstein zwei Verletzte gefordert. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 31 Jahre alter Autofahrer aus Schmitten um 7.05 Uhr die B 8 von Glashütten kommend in Richtung Königstein. Nach einer Linkskurve kurz vor Königstein geriet der Mann aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Ein 41-Jähriger aus Weilrod, der mit seinem Wagen entgegenkam, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Frontalkollision zogen sich beide Fahrer Verletzungen zu, für deren Behandlung sie in umliegende Kliniken gebracht wurden. Ihre erheblich beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die für die Rettungs-, Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen erforderliche Vollsperrung der B 8 konnte erst gegen 9.15 Uhr wieder aufgehoben werden. jo