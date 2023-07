Freier Durchgang

Vertrag mit Opel-Zoo besiegelt

Königstein - Der Vertrag ist unterschrieben, die Tinte trocken - vom kommenden Dienstag, 1. August, an öffnet sich der Philosophenweg durch den Opel-Zoo auch wieder für Königsteiner.

Vorausgesetzt, die Bürger der Kurstadt haben die dafür erforderliche Durchgangskarte und halten sich an die Frist von 60 Minuten, die ihnen eingeräumt wird, um die Passage von Königstein nach Kronberg oder umgekehrt zu meistern. So wie die Kronberger. Und so wie die Nachbarstädter haben auch die Königsteiner vom 1. August an die Möglichkeit, Jahreskarten für den Zoo zum halben Preis zu erwerben.

Das sieht ein städtebaulicher Vertrag vor, den der Tierpark und die Stadt - vertreten durch Zoo-Direktor Dr. Thomas Kauffels und Bürgermeister Leonhard Helm (CDU) - am Mittwoch geschlossen haben. Mit fast dreijähriger Verzögerung.

Die Kronberger hatten das Papier nämlich schon Ende Dezember 2020 vergleichsweise geräuschlos gegengezeichnet und sich für ihr „Ja“ zur vom Zoo gewünschten Schließung der öffentlichen Passage den zeitlich befristeten Durchgang und die vergünstigten Jahrestickets gesichert. sj