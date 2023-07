Faringdon ist neue Partnerstadt

Bürgermeister besiegeln in England die Verschwisterung

Königstein - Es ist beschlossen und verkündet: Königstein hat mit der englischen Kleinstadt Faringdon seit Sonntag ganz offiziell vier internationale Städtepartnerschaften.

Mit ihren Unterschriften auf den entsprechenden Verschwisterungsurkunden besiegelten Königsteins Bürgermeister Leonhard Helm (CDU) und sein ehrenamtlicher britischer Amtskollege Peter Castle, was seit gut einem Jahr auf beiden Seiten des Ärmelkanals angebahnt wurde und jetzt gepflegt wie ausgebaut werden will. Und das nicht nur im Sinne der beiden Städte, sondern auch mit Blick auf das gesamteuropäische Miteinander.

Wie wichtig das gerade heute ist, das unterstrich Rathauschef Helm am Sonntag bei der eigentlichen Verschwisterungsfeier in der ehemaligen Getreidebörse (Corn Exchange) von Faringdon, die heute als Veranstaltungssaal genutzt wird. Helm schlug hierzu den Bogen zurück in das Jahr 2015, als er und eine Delegation aus der Kurstadt erstmalig in der englischen Kleinstadt zu Gast waren. Den Anlass bot damals das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Faringdon und der normannischen Gemeinde Le Mêle-sur-Sarthe.

Die Königsteiner waren - da ebenfalls mit Le Mêle verschwistert - zwar „nur“ sehr willkommene Zaungäste und eine deutsch-britische Verbindung noch kein wirkliches Thema gewesen. Dennoch, so der Rathauschef, habe man schon da ein Gefühl der Einheit gespürt. Nichts schien damals das neue, friedvolle Miteinander in Europa erschüttern zu können.

„In jeder Sekunde willkommen“

Acht Jahre später jedoch sei die Welt eine gänzlich andere. Der Brexit habe Großbritannien aus der EU geführt, Russland den Krieg nach Europa zurückgebracht und den überstanden geglaubten Ost-West-Konflikt neu geschürt. „Wir fühlen, dass unsere Welt sich ändert“, unterstrich Helm. Umso wichtiger sei es, Freundschaft und Zusammenhalt in Europa hochzuhalten. Gerade weil das United Kingdom formal nicht mehr Teil Europas sei, sei es wichtig, dass man sich von den Menschen dort nicht abkehre. Ganz im Gegenteil. Es gelte, sich einander noch stärker zuzuwenden. Dass dieser Wunsch bei Königsteinern und Farangdonians gleichermaßen vorhanden und stark sei - das, so der Rathauschef dankbar, sei am Wochenende von Anfang an spürbar gewesen. „Wir fühlten uns in jeder Sekunde willkommen“, konstatierte Helm verbunden mit der herzlichen Einladung an die neuen Freunde zum Gegenbesuch im Taunus - spätestens zum Weihnachtsmarkt, aber gerne auch schon früher.