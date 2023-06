Abschied von Seewald

Genossin gibt Mandate ab

Königstein - Die Königsteiner Kommunalpolitik verliert ein vertrautes Gesicht. Ilja-Kristin Seewald legt zum 30. Juni ihr Mandat als Stadtverordnete der Königsteiner SPD wie auch das für den Kreistag Hochtaunus nieder. Die in Celle geborene Wahl-Schneidhainerin begründet ihren Abschied aus der Kurstadt-Politik mit einer beruflichen Veränderung. Es sei ein „toller Job“, auf den sich die 54-Jährige freut, der sie allerdings nach Norddeutschland führen wird.

Damit endet eine langjährige und sehr engagierte, allerdings im Sinne Seewalds und der Sozialdemokraten selten von Erfolg verwöhnte Partei-Arbeit. Dass Königstein nicht das ist, was man sich gemeinhin unter einer SPD-Hochburg vorstellt, sollte der Politologin aber schon bei ihrem Start in die heimische Politik klar gewesen sein. Falls nicht, dürften es ihr die folgenden Wahlen vor Augen geführt haben. Hatte der zahlenmäßige Sinkflug der Genossen schon vor ihrem Engagement begonnen, so konnte auch Seewald ihn in den Jahren, in denen sie die Königsteiner SPD als Vorsitzende (2011 bis 2022) führte, nicht stoppen. Auch für Seewalds eigenes politisches Fortkommen schien der Taunus nicht die beste Startbasis zu sein. Hatte sie bei der Kandidatur für die Landtagswahl noch im parteiinternen Rennen Manfred Gönsch den Vortritt lassen müssen, trat sie 2017 und 2021 bei der Bundestagswahl für die SPD an - beide Male vergeblich.

Wer ins Stadtparlament nachrückt, ist noch unklar. sj