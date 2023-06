Pflegehelferin aus Hessen droht die Abschiebung - Trotz Personalmangel und guter Arbeit

Von: Jutta Rippegather

Eine Einrichtungsleiterin startet eine Petition für ein Bleiberecht ihrer tüchtigen Mitarbeiterin. Sie ist nicht die einzige, die das Examen nicht schafft und deshalb nicht in Hessen bleiben darf.

Kronberg – Claudia Richter-Neidhart und ihr Team sind ratlos. „Es ist völlig absurd“, sagt die Leiterin des Seniorenstifts Hohenwald in Kronberg mit 140 Plätzen. Über ein Rekrutierungsbüro hat sie neun tüchtige Philippinas gefunden, die als Pflegehelferinnen in ihrer Einrichtung arbeiten können und wollen. Jetzt drohe einer von ihnen die Ausweisung – „trotz guter Arbeit“ und Fachkräftemangel. Die Frau hat im ersten Anlauf das Examen zur Pflegefachkraft nicht geschafft - wegen Prüfungsangst. Es sei zum Verzweifeln.

Trotz Fachkräftemangel werden immer wieder Pflegekräfte abgeschoben. © Zoonar.com/Imago

Verlust von Pflegehelfer:innen in Hessen: Bei Nichtbestehen der Ausbildung droht Abschiebung

Kein Einzelfall. Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Hessen schlägt Alarm: Allein in Frankfurt hätten drei paritätische Mitgliedseinrichtungen den Verlust von insgesamt zwölf Pflegehelfer:innen gemeldet. Die anderen Verbände in der Liga Hessen berichteten von ähnlichen Fällen. Im April wandte sich die Liga an die Landesregierung – eine Rückmeldung liege bis heute nicht vor.

Es geht um Menschen aus sogenannten Drittstaaten, die die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft nicht auf Anhieb schaffen. Ihnen droht in Hessen die Abschiebung, selbst wenn sie die staatlich anerkannte einjährige Qualifizierung zum oder zur Pflegehelfer:in erfolgreich abgeschlossen haben.

„Steine in den Weg gelegt“ - Pflegeeinrichtungen in Hessen können nicht auf Gesetz warten

Michael Schmidt, Vorsitzender des Liga-Arbeitskreises „Gesundheit, Pflege und Senioren“ spricht von Schikane: „Wir brauchen diese Mitarbeiter:innen dringend in unseren Einrichtungen.“ Zumal sie von Juli an gesetzlich verpflichtet seien, mehr einjährig ausgebildete Menschen einzustellen – hessenweit knapp 5000 zusätzliche Kräfte. „Aber den Mitarbeitenden und uns werden Steine in den Weg gelegt.“

Erleichterung könnte das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz bringen. Demnach dürfen auch anerkannte Pflegehilfskräfte hier arbeiten und erhalten zudem eine Aufenthaltserlaubnis. Allerdings tritt das Gesetz nicht vor dem nächsten Jahreswechsel in Kraft. „Darauf können die Einrichtungen nicht warten“, sagt Schmidt.

Eine zeitnahe Lösung tut Not – und sie wäre möglich, und zwar auf Landesebene. Deshalb hatte sich die Liga ans hessische Innenministerium und Sozialministerium gewandt. Laut Artikel 19c des Aufenthaltsgesetzes kann „einem Ausländer ... im begründeten Einzelfall eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn an seiner Beschäftigung ein öffentliches, insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht“. Vor diesem Hintergrund stellte Berlin in einer Behörden-Weisung explizit fest: „Ein wirtschaftliches und regionales Interesse besteht besonders für Personen, die über eine nach dem Gesetz über den Beruf der Pflegefachassistenz abgeschlossene berufliche Ausbildung einschließlich der staatlichen Abschlussprüfung verfügen.“

Ministerium weist Zuständigkeit für ausländische Pflegeassistenten von sich

Klare Worte, die Einrichtungen wie der Seniorenstift Hochwald auch von dem hessischen Innenministerium fordern. Doch das lehnt eine pauschale Regelung ab: „Soweit ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse an der Beschäftigung besteht“, könnten Ausländerbehörden bereits jetzt einer einjährig examinierten Pflegehilfskraft eine Aufenthaltserlaubnis erteilen, sagt Ministeriumssprecher Marcus Gerngroß der Frankfurter Rundschau auf Anfrage. „Zuständig für die Beurteilung des arbeitsmarktpolitischen Interesses ist die Bundesagentur für Arbeit.“

Und bei dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz, so stellt er klar, handele es sich bislang lediglich um einen Entwurf, der in Teilen noch der Zustimmung des Bundesrates bedürfe. „In der Praxis wird die Zustimmung häufig nur nach Maßgabe bestimmter Änderungen erteilt.“

Aus der Landesregierung, so scheint es, ist keine zeitnahe Unterstützung zu erwarten. Claudia Richter-Neidhart hat jetzt eine Petition gestartet. Sie will die Pflegehelferin mit Prüfungsangst nicht ziehen lassen, die unter anderem mit einem Deutschlehrer fit für die Tätigkeit gemacht wurde. Weil sie tüchtig ist, und weil sie sie dringend braucht. „Dadurch haben wir mindestens drei Monate Zeit gewonnen.“ (Jutta Rippegather)