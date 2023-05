Das lange Warten auf die Glasfaser

Ärger über Verzögerung bei Ausbau

Glashütten - Beim Glasfaser läuft es nicht so, wie es laufen sollte. Bürgermeister Thomas Ciesielski CDU) musste bei seinen Mitteilungen in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter von „leider nicht eingehaltenen Bauzeitenplänen“ berichten. Beim privatrechtlichen, aber auch beim geförderten, vom Hochtaunuskreis koordinierten Ausbau in den mit Netzleistung unterversorgten Gemeindeteilen gebe es immer wieder ärgerliche Verzögerungen. Das Tiefbauamt der Gemeinde prüfe permanent den Sachstand und auch, ob weitere Verzögerungen drohen, sagte Ciesielski. Man stehe dabei in ständigem Kontakt mit dem zuständigen Fachamt beim Hochtaunuskreis sowie dem Anbieter Deutsche Glasfaser selbst.

Im Rathaus habe man darüber hinaus ein waches Auge auf die zwischen der Gemeinde und Deutsche Glasfaser geschlossenen Verträge zum Ausbau der Ortsteile Glashütten und Schloßborn und deren ordnungsgemäße Erfüllung, betonte Ciesielski. Leider komme er aber nicht umhin, die Bürger in Sachen Breitbandversorgung weiterhin noch um etwas Geduld zu bitten.

Nichts wirklich Neues und auch nichts Erfreuliches wusste Ciesielski auf Nachfrage des Oberemser Bürgers Günter Schmunk bezüglich der Glasfaserverkabelung des kleinsten Ortsteils zu berichten. Nach wie vor lehne die Deutsche Glasfaser den Ausbau aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit und wegen der für einen auskömmlichen Betrieb zu verhaltenen Nachfrage ab, daran werde sich wohl auch nichts ändern. Gleichwohl sei die Gemeinde über andere Kanäle bestrebt, den Oberemsern noch zu schnellem Internet zu verhelfen. as