Wald ohne Krankenhaus

Die Baracken auf dem Waldkrankenhaus-Gelände werden bald verwaist sein. Nächstes Jahr will Vitos Köppern den Rücken kehren. priedemuth © Jens Priedemuth

Vitos will Standort in Köppern aufgeben und ganz nach Bad Homburg ziehen

Friedrichsdorf - Die Tage von Vitos in Köppern sind gezählt. Wie das Unternehmen mitteilte, will es den Standort mittelfristig aufgeben. Als Zeitpunkt wird 2024 angegeben. Die Planungen seien bereits angelaufen. „Vitos Hochtaunus will psychisch kranken Menschen ein zeitgemäßes und qualitativ hochwertiges Angebot dort machen, wo sie es nachfragen“, sagt das Unternehmen. Deshalb werde man künftig alle Stationen im Neubau in Bad Homburg konzentrieren, sein Angebot in teilstationäre und ambulante Angebote umwandeln und zusätzliche digitale Behandlungen offerieren.

Der Bedarf an psychiatrischen Leistungen wachse. Deshalb sei man an vielen Orten dabei, für die Patienten den Zugang zu einer optimalen Versorgung ressourcenschonend zu verbessern. Gleichzeitig gelte es, dem Fachkräftemangel mit attraktiven Arbeitsplätzen entgegenzuwirken. Deshalb laute der Vitos-Weg: Mehr ambulante und teilstationäre Behandlung, mehr Hometreatment, mehr digitale Behandlungsangebote. „Jetzt können wir die psychiatrische Versorgung der Menschen im Hochtaunuskreis in diesem Sinne verbessern“, sagt der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung Reinhard Belling.

Vor zwei Jahren hatte das alles noch ganz anders geklungen. „Wir planen für die nächsten Jahrzehnte - der Standort Köppern ist gesichert“, sagte Servet Dag, Geschäftsführer von Vitos Hochtaunus, im Februar 2021. Anlass war die Eröffnung eines Neubaus auf dem Gesundheitscampus der Hochtaunus-Kliniken in Bad Homburg. Danach sollten die Station für gerontopsychiatrische, also altersbedingte Erkrankungen und die beiden Stationen für allgemeinpsychiatrische Erkrankungen in die neue Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik umziehen - mit circa 65 Patienten sowie rund 80 Mitarbeitern.

Im Waldkrankenhaus verblieben laut Vitos die Stationen für Suchterkrankungen und Depressionen. Dafür hatte man ambitionierte Pläne. Von einem Neubau war die Rede, der mittelfristig geplant sei. Die in die Jahre gekommenen Gebäude sollten ersetzt werden, die auf dem Gelände verbliebenen Patienten zentral versorgt werden. Die Stationen sollten modernisiert beziehungsweise kernsaniert werden. Der Umfang der gesamten Investitionen wurde mit zwischen elf und dreizehn Millionen Euro angegeben.

KLINIK FÜR PSYCHIATRIE Das Waldkrankenhaus Köppern , mit derzeit 74 betriebenen Betten, ist Teil einer gemeinsamen ärztlichen Führungsstruktur mit der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bad Homburg, die 2021 eröffnet wurde. Im Jahr 2021 sind einige Leistungsbereiche des Waldkrankenhauses von Friedrichsdorf in den Neubau auf dem Gesundheitscampus der Hochtaunus-Kliniken nach Bad Homburg umgezogen. red

Warum nun dieser krasse Richtungswechsel? „Steigende Energiekosten, eine energetisch ineffiziente Gebäudestruktur, hohe Logistik- und Instandhaltungskosten: Das sind gewichtige Gründe dafür, dass Vitos Hochtaunus die Struktur seines Behandlungsangebots im Waldkrankenhaus Kmit seiner nicht mehr zeitgemäßen Campusstruktur und schwieriger Erreichbarkeit überprüft hat“, heißt es von Vitos. Man wolle sicherstellen, dass alle Patienten eine bestmögliche Unterbringungs- und Versorgungsqualität erwarten dürfen und man das Gesundheitsunternehmen wirtschaftlich stabil und sicher in die Zukunft führe,sagt Dag.

Vor diesem Hintergrund hatte Vitos ein externes Beratungsunternehmen damit beauftragt, im Rahmen einer Wirtschaftlichkeits- und Potenzialanalyse Entwicklungsoptionen für den Standort Köppern zu prüfen. Als sinnvollste Option erweist sich laut Vitos die Verlagerung aller psychiatrischen Stationen in den Neubau nach Bad Homburg. Erste Eckpunkte für den Weg dorthin sind skizziert, die den Vitos Beschäftigten am Mittwoch vorgestellt wurden. Von einvernehmliche Lösungen ist die Rede, um attraktive Arbeitsplätze zu bieten.

„Sehr bedauerlich, dass die Entscheidung so getroffen wurde“, sagt Bürgermeister Lars Keitel (Grüne). Man werde sich in den nächsten Wochen treffen und alles weitere besprechen. Es habe schon entsprechende Befürchtungen bei dem Teilumzug von Vitos nach Bad Homburg gegeben. Danach sei man im Gespräch gewesen, wie man den Standort in Köppern weiter entwickeln kann. Von der Entscheidung sei er überrascht, sagt Keitel. Sie möge aus wirtschaftlichen Gründen richtig sein. Aus der Sicht der Patienten betrachtet, sei es aber ein geeigneter Standort. ks, red