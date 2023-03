Polizei schnappt Sexualtäter

Dem Haftrichter vorgeführt

Friedrichsdorf - Am Montag haben Polizeibeamte einen Mann festgenommen, der im Laufe des Abends im Stadtgebiet Sexualstraftaten, einen Diebstahl sowie Bedrohungen begangen hat, darunter eine versuchte Vergewaltigung. Um 21.45 Uhr war eine Frau nach Angaben der Polizei in einer Einrichtung in der Ringstraße, als ein Unbekannter den Raum betrat und sexuell übergriffig wurde. Die Frau machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam, woraufhin mehrere Leute zu ihr eilten. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab und flüchtete über die Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof. Dank guter Täterbeschreibung und sofortiger Fahndung wurde der 32-Jährige um 22.20 Uhr im Bereich der Homburger Landstraße geschnappt.

Dann meldete eine weitere Frau, dass sich ein Mann am Tempel in der Talstraße um 22.05 Uhr vor ihr entblößt habe. Als sie laut schrie, sei der Exhibitionist in Richtung Hugenottenstraße davongerannt. Ihre Täterbeschreibung stimmte mit dem Festgenommenen überein. Obendrein soll der Mann für den Diebstahl eines Autokennzeichens sowie zwei Bedrohungen um 18.10 Uhr in der Bahnstraße und um 19.05 Uhr in der Straße An den 30 Morgen verantwortlich sein. Er wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen und weitere Opfer, sich unter Telefon 0 61 72/ 12 00 bei ihr zu melden. jo