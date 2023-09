Mangelnde Tragfähigkeit

Teilen

An der Megabaustelle wird gearbeitet. Dabei liegt die Bahn jedoch hinter dem Zeitplan. priedemuth © lok

Bahnhofsumbau verzögert sich erneut wegen technischer Probleme

Friedrichsdorf - Was ist eigentlich los am Bahnhof?, fragt sich mancher in Friedrichsdorf, der das Geschehen an der Megabaustelle aufmerksam verfolgt. Ein Bürger, der Mitte August an der Station war, um sich nach eigener Aussage über den Stand zu informieren, hatte gar den Eindruck, dass dort nicht gearbeitet werde und „dass alles im Zeitverzug ist“. Die gute Nachricht: Punkt eins stimmt nicht, die schlechte: Punkt zwei schon.

Zunächst eine Momentaufnahme am Montagmorgen: Auf dem gesamten Areal herrscht Hochbetrieb. Das gilt nicht nur für den Zugverkehr, der zurzeit auf Gleis zwei abgewickelt wird. Auch sonst passiert etwas, an zahlreichen Stellen. Da sind die Arbeiter, die an Gleis vier mit einer Maschine Schienenbolzen befestigen. Bei Gleis vier und fünf werden neue Betonelemente für die Bahnsteige installiert. Hinter Gleis fünf sind drei Bagger im Einsatz. Das ganze Gelände ist übersäht mit Erd- und Schotterhaufen oder Gruben. Dazu die beiden massiven Betonfertigteile, die sich ebenfalls bei Gleis fünf in die Höhe erheben. Sie sollen später die neue Unterführung darstellen. Dies alles begleitet von einer Dauerlärmkulisse.

Hört sich also nach einer Menge Action an und als würde man aufs Tempo drücken, um endlich bei der Umgestaltung des Friedrichsdorfer Schmuddelkinds in einen modernen Bahnhof einer Metropolregion voranzukommen. Der Blick auf die alte Unterführung respektive das, was davon noch übrig ist, zeigt jedoch, dass es hakt. Sprich wenn der bisherige Zeitplan aufgegangen wäre, wäre man dort bereits ein großes Stück weiter als ein halb abgebrochener Tunnel. Angepeilt war, dass etwa Mitte August eine der Schlüsselarbeiten des Umbaus über die Bühne gehen sollte: das Einschieben einer vorgefertigten Röhre für die neue Personenunterführung unter die Gleise. Ein rund 7,50 Meter langes Element, circa vier Meter breit und 2,65 Meter hoch. Ein spektakulärer Akt, für das die beiden erwähnten Betonfertigteile dienen. Dass daraus nichts geworden ist, führt die Bahn auf ein technisches Problem zurück.

„Nachdem sich die Bodensubstanz für den Einbau der benötigen Betonteile als nicht ausreichend tragfähig erwiesen hat, müssen die Arbeiten neu eingetaktet und die aktuelle Sperrung der Gleise 4 und 5 um eine Woche verlängert werden“, heißt es. Die Bahn spricht hier auch davon, dass die Zeitplanung „angepasst werden muss“.

Das Problem erinnert ein wenig an Herbst 2020, als ebenfalls aus technischen Gründen der Termin für den Beginn des Umbaus gekippt werden musste. Problem damals war laut Bahn eine neue Baurichtlinie, aus der sich ergeben hatte, dass wegen nötiger Abstände das Gleisbett zu dünn war für die Unterführung. Sie musste daher tiefer gelegt werden als geplant. Sämtliche Planungen nebst der daran hängenden Genehmigungen waren dadurch obsolet.

Aktuell arbeitet das Bauteam „mit Hochdruck daran, die Baugrube unter den Gleisen 4 und 5 komplett zu verfüllen“, sagt die Bahn. Auf diese Weise könne ein stabiles und sicheres Fundament für die Wiederaufnahme des Zugverkehrs geschaffen werden, „bis die Planung für die Realisierung der Personenunterführung angepasst und eine neue Sperrpause für die Umsetzung der Baumaßnahme freigegeben ist“.

Führt jedenfalls zu einer weiteren Verzögerung des Projekts. „Nach ursprünglicher Planung sollten die Arbeiten an der neuen Unterführung als eine der letzten großen Maßnahmen bei der Bahnhofsmodernisierung Anfang September abgeschlossen sein. Inbetriebnahme war für Ende 2023 geplant. Inklusive Installation der beiden Fahrstühle sollte das Gesamtprojekt im Frühjahr 2024 beendet sein. Nun rechnet die Bahn „nach derzeitigem Stand“ mit einer Inbetriebnahme der Unterführung im kommenden Jahr. Immerhin geht man damit inzwischen transparenter um.

„Wir sind uns bewusst, dass die neue Zeitschiene für Anwohner und Reisende sowie für alle weiteren Beteiligten des ÖPNV eine verlängerte Einschränkung bedeutet und vermehrte Anstrengungen erfordert, und bedauern die entstandene Verschiebung“, sagt Robert Sure, Projektleiter der DB Station&Service AG.