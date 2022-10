Gesang zum Jubiläum

Zwei Chöre feiern

Friedrichsdorf - Auf ein abwechslungsreiches Chorkonzert „Ü20“ können sich Musikliebhaber am Samstag, 15. Oktober, freuen. Mit dem Gaudeamus-Chor und den „Moving Voices“ schickt die Musikschule an diesem Tag von 17 Uhr an gleich zwei Ensembles auf die Bühne des Forum Friedrichsdorf in der Dreieichstraße 23. Es ist ein besonderes Konzert aus einem besonderen Anlass: Dieses Jahr feiern die beiden Chöre gemeinsam ihr 25-jähriges Bestehen.

Gaudeamus unter der Leitung von Renata Grunwald präsentiert sich dabei mit Folksongs und Madrigalen, unter der Leitung von Lisa Wendel singt der Popchor „Moving Voices“ bekannte Popsongs der vergangenen Jahre. Eingeladen sind auch einige Überraschungsgäste, die das Programm abrunden.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten - und: Beide Chöre suchen auch interessierte Mitsängerinnen. Gaudeamus probt immer dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Aula der Musikschule Friedrichsdorf in der Bahnhofstraße 29, die Moving Voices treffen sich dort immer mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr. Interessierte können einfach bei den Proben vorbeischauen oder sich vorher informieren. Das funktioniert telefonisch unter der Nummer 0 61 72 / 7 76 99, per E-Mail an info@musikschule- friedrichsdorf.de, direkt in der Musikschule Friedrichsdorf oder unter www.musikschule- friedrichsdorf.de. red