Feuer an mehreren Stellen

Teilen

Wehr muss Waldbrände löschen

Friedrichsdorf - Die dicke Rauchsäule, die am Dienstagabend aus dem Köpperner Wald emporstieg, verhieß nichts Gutes. Vor allem angesichts der anhaltenden Trockenheit und nach dem jüngsten verheerenden Brand am Altkönig, der in einem dreitägigen Großeinsatz gelöscht wurde. Auch Friedrichsdorfer Feuerwehrleute waren daran beteiligt und nun gleich wieder auf eigenem Terrain gefordert, und das gleich an mehreren Stellen gleichzeitig.

Kurz vor 19.30 Uhr hatte eine Mitarbeiterin des Vitos-Waldkrankenhauses in Köppern das Feuer auf der Waldgemarkung im Bereich Emil-Sioli-Weg entdeckt. Gleichzeitig waren mehrere Anrufe bei der Leitstelle eingegangen. Die Feuerwehren aus Köppern und Friedrichsdorf Mitte, die beide zum Ort des Geschehens eilten, stellten fest, dass sie es mit mehreren Brandherden zu tun hatten. Zum einen an einer Stelle, an der vor einigen Jahren schon mal eine Waldhütte abgebrannt war. Dazu kam ein Ablageplatz für Schnittgut, wo es „intensiv brannte“, wie Stadtbrandinspektor Ulrich Neeb sagte. Und schließlich entdeckten die 32 Rettungskräfte unter Leitung des Köpperner Wehrführers Jürgen Reeh drei weitere Brandherde - einen am Waldrand und zwei tiefer im Forst. Teilweise hätten sich die Flammen bis auf eine Baumhöhe von acht bis zehn Metern hochgefressen.

Nur durch einen massiven Wassereinsatz sei es gelungen, die verschiedenen Feuer zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Mehrere Tanklöschfahrzeuge kamen zum Einsatz mit einem Volumen von rund 10 000 Liter Wasser. Nach rund eineinhalb Stunden waren die Brände gelöscht. Die Kripo hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. ks