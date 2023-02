Einbrecher in drei Kitas

Täter sind flüchtig

Friedrichsdorf - In gleich drei Kindertagesstätten der Stadt ist zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag eingebrochen worden. In der Hugenottenstraße verschafften sich der oder die Täter laut Polizei zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7.10 Uhr, über eine Außentür Zutritt. Sie durchsuchten die Räume und stahlen diverse Dinge. Auch verschlossene Behältnisse brachen sie auf. Im Kindergarten im Stettiner Ring geschah die Tat zwischen 21.15 und 7.10 Uhr. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und durchwühlten die Räume. Auch hier wurde etwas gestohlen; der oder die Täter sind flüchtig. Ein dritter Einbruch geschah in derselben Nacht in der Kindertagesstätte im Marc-Aurel-Ring; dort hebelten die Einbrecher zwischen Donnerstag, 23, und Freitag, 7.15 Uhr, ein Fenster mit einem unbekannten Werkzeug auf. Auch dort wurden alle Räume durchsucht. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. An sämtlichen Objekten entstanden Schäden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen. ahi