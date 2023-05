Bei Brand schwer verletzt

Ursache für Feuer unklar

Friedrichsdorf - B ei einem Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhaus in der Ostpreußenstraße in Seulberg wurde am Freitagmittag einene 60-jährige Bewohnerin lebensgefährlich verletzt. Um 12.17 Uhr gab es Alarm für die Feuerwehren Seulberg und Mitte. Die Alarmmeldung der Leitstelle besagte, dass die Bewohnerin auf dem verrauchten Balkon im Feuer stehe und laut um Hilfe rufe. Ihr sei der Rückweg in die Wohnung versperrt.

Nachbarn hatten sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Frau war inzwischen zusammengebrochen. Die Bewohnerin hatte bei ihrem Aufenthalt im Rauch lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sie wurde aus dem Schadensbereich gerettet und musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Vom Rettungsdienst wurde sie mit schwersten Verletzungen in das Krankenhaus gebracht.

Das Feuer auf dem Balkon konnte von dem Angriffstrupp unter Atemschutz mit einem Rohr innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Seulberg und Mitte mit 22 Kräften und fünf Fahrzeugen unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Ulrich Neeb. Nach ersten Erkenntnissen hat möglicherweise brennende Kunststoffverkleidung auf das Inventar des Balkons und den Bodenbelag übergegriffen Die Ursache dafür ist bislang noch unbekannt. red