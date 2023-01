Auto mit Baby an Bord kracht in Böschung: Polizei vermutet Absicht und ermittelt gegen Fahrer

Von: Sebastian Richter

In Oberursel kracht ein Auto mit einem Baby an Bord in die Böschung. Eine Frau wird schwer verletzt, die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen versuchter Tötung.

Oberursel – Bei einem Unfall auf der A661 ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 42 Jahre alten Fahrer, der möglicherweise den Unfall absichtlich verursacht hatte. Im Auto saß zudem ein Säugling, der glücklicherweise unverletzt blieb, heißt es von der Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (24. Januar) gegen 13.54 Uhr. Der mit den drei Personen besetze Opel Astra war auf der Autobahn vom Homburger Kreuz in Richtung Königstein unterwegs. Kurz vor der Abfahrt auf die B456 in Richtung Wehrheim kam das Auto von der Fahrbahn ab, fuhr dort in einen Graben und stieß gegen eine Böschung. Andere Autos waren laut der Polizei nicht beteiligt.

Unfall in Oberursel: Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdeliktes

Bei dem Unfall wurde die 38-Jahre alte Mitfahrerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. „Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 42-jährige Fahrer den Unfall vorsätzlich verursacht haben könnte, ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung weiter.

Die Staatsanwaltschaft teilte nun mit, dass es während der Fahrt zu einem Streit zwischen dem Fahrer und der Frau. Das berichtet hessenschau.de. Demnach waren die beiden auf dem Rückweg von der Uniklinik Frankfurt, in der das Kind behandelt worden war. Der Fahrer sollte demnach die Frau und das Kind ursprünglich nach Offenbach bringen.

Oberursel: Autofahrer lenkt mutmaßlich mit Absicht ein Auto von der Fahrbahn

Allerdings nahm der Mann einen anderen Weg, wodurch sie auf die B455 bei Oberursel gelangten. Einmal habe der Fahrer angehalten und die Frau gezwungen, von der Rückbank auf den Beifahrersitz umzusteigen. Er habe spazieren fahren und reden wollen, berichtet hessenschau.de. Dann habe er abrupte Lenkbewegungen durchgeführt, und der 38-Jährigen gesagt, dass er sie umbringen wolle. Schließlich sei das Auto von der Straße abgekommen und in der Böschung gelandet.

In welchem Verhältnis die Insassen des Autos zueinander standen, ist unklar. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde er noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. (spr)

