Zu Hause wählen

Wahl per Brief wieder möglich

Bad Homburg - Am 8. Oktober wird in Hessen darüber entschieden, wer zukünftig im Wiesbadener Landtag vertreten sein wird. Die Stadt weist darauf hin, dass auch hier die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme schon vor dem eigentlichen Stichtag abgeben können. Das Angebot der Briefwahl wurde bei vergangenen Wahlen bereits zahlreich genutzt und auch zur Landtagswahl wird die Zahl der Briefwählerinnen und -wähler hoch sein. Das Briefwahlbüro ist im Glaspavillon des Technischen Rathauses, Bahnhofstraße 16-18, eingerichtet und steht den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger wie folgt zur Abgabe ihrer Stimme oder auch zur Abholung der Briefwahlunterlagen zur Verfügung: Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag und Freitag, von 8 bis 12 Uhr; Mittwoch, von 13 bis 18 Uhr. „Unkompliziert, bequem und am schnellsten ist es jedoch, die Briefwahlunterlagen online zu beantragen“, rät die Verwaltung.

Das Wahlamt verweist dafür auf die städtische Homepage www.bad-homburg.de. Auf der Startseite sind unter „Aktuelle Themen“ Informationen zur Hessischen Landtagswahl und ein Link hinterlegt, um sich für die Zusendung der Briefwahlunterlagen registrieren zu lassen. Es besteht weiterhin auch die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen schriftlich (Post, Fax) oder per E-Mail (wahlen@bad-homburg.de) zu beantragen. Anzugeben sind Familien- und Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift.

Die Wahlbenachrichtigungen werden bis zum 17. September zugestellt, sie kann auch genutzt werden, um die Briefwahlunterlagen zu beantragen. red