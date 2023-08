Zehn Mülltonnen in Flammen

Polizei vermutet Serientäter

Bad Homburg - Im Stadtgebiet kam es seit Montag, 21.August, zu mehreren Bränden von Großraummülltonnen. Vor allem zur Nachtzeit wurden von Unbekannten insgesamt zehn Brände in den Straßen Oberste Gärten, Gartenfeldstraße, Kaiser-Friederich-Promenade und Heuchelheimer Straße gelegt. Das berichtet die Polizei. Bei den angezündeten Mülltonnen handelte es sich immer um Papiermülltonnen, wobei das Feuer teilweise auf weitere Mülltonnen und in zwei Fällen auch auf geparkte Autos übergriff. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 20 000 Euro geschätzt. Immer wieder kommt es in Homburg zu solchen Zündeleien. Den Tätern könnten auch die Einsätze der Feuerwehr in Rechnung gestellt werden. Allein die Aufbereitung der Atemschutzgeräte nach jedem Brand verursache immense Kosten. Pro Einsatz müsse man mit 1000 bis 1500 Euro rechnen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter der Rufnummer 06172 / 1200 melden. red