Wochenends kostenlose Stadtbusse

Aktion an Adventssamstagen

Auch in diesem Jahr fahren an allen Adventssamstagen (26. November, 03., 10. und 17. Dezember) die Stadtbusse kostenfrei. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Fahrten innerhalb der Stadt (Tarifgebiet 5101) und nur für die Buslinien 1 bis 17 und 21 bis 27. Für Fahrten, die aus, in oder über andere Tarifgebiete führen, muss vor Fahrtantritt eine reguläre Fahrkarte gelöst werden. Ausgenommen sind außerdem die Buslinien 50, 51, 54, 57, 65, 261, X26 und X27, da sie nicht in den Verantwortungsbereich der Stadt fallen. Es gilt weiterhin die Einhaltung der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, so der Betreiber.

So ist es aber im Stadtgebiet möglich, samstags kostenfrei etwa zum Romantischen Weihnachtsmarkt am unteren Schlosshof zu kommen, der am kommenden Freitag, 25. November, öffnet. Mit viel Liebe zum Detail präsentieren rund 70 Händler in historischer Kulisse Kunsthandwerk und Kulinarisches. Ab 15 Uhr ist der Markt für die Besucher geöffnet. Um 17 Uhr spricht OB Hetjes ein Grußwort im unteren Schlosshof. Für Musik sorgen die „Saxophonbesitzer“. Der Markt ist an allen Adventswochenenden freitags von 15 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet. red